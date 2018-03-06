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6 MART 2018 SALI - YIL: 49

Mehmed Feyzi Efendi dualarla

06 Mart 2018, Salı
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 6 yıl hizmetinde bulunan Mehmed Feyzi Efendi, ahirete intikalinin 29.yılında Kastamonu’da anıldı.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 6 yıl hizmetinde bulunan Mehmed Feyzi Efendi, ahirete intikalinin 29.yılında, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesi tarafından organize edilen programda anıldı. Gümüşlüce Mezarlığında sağanak yağış altında düzenlenen programda, Kastamonu’nun imamları tarafından Kur’ân-ı Kerim tilaveti yapıldı. Hatim duasından sonra misafirlere ikramda bulunuldu. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, dua etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Mehmet Feyzi Efendi’nin hayatını konu alan konferansta, TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Abdullah Ünal’ da konuşma yaptı. Ünal, Mehmet Feyzi Efendi’nin yaşantısına sahip çıkacaklarını belirterek şunları söyledi: “Mehmed Feyzi Efendi’nin hayatını gelecek nesillere aktarılmasını sorumluluk olarak görüyoruz.1989 yılından itibaren Kastamonu’nun manevi şahsiyetlerini anmış ve anmaya da devam edecektir. Ayrıca Fetih Şöleni de düzenlemektedir. Bundan sonrada düzenleyecektir” dedi.

Mehmed Feyzi Efendi kimdir?

Mehmed Feyzi Efendi 28 Mart 1912 yılında Kastamonu’da doğdu. Ömrü boyunca ilimle uğraştı. Feyzi Efendi askerlik dönüşü, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile tanıştı ve Bediüzzaman’ın Kastamonu’da kaldığı süre boyunca hizmetinde bulundu.

Daha sonra da Risale-i Nur’la ilgili kendisine yapılan suçlamalardan dolayı Denizli hapishanesinde ve Afyon hapishanesinde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleriyle birlikte kaldı. Bediüzzaman Hazretleri mektuplarında Mehmed Feyzi’yi şöyle anlatır: “Risale-i Nur’un serkâtibi Mehmed Feyzi’nin, oraca çok müşkilât ve manialara rağmen harika sadakatini ve Nurlara faik alâkasını, sarsılmadan imana hizmetini bir kaç cihette yapması gösteriyor ki, o küçük bir Hüsrev olduğu gibi, tam bir Hasan Feyzi’dir.”

Haber: Kübra Ünüvar

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