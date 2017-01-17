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17 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

17 Ocak 2017, Salı 13:14
Duayen gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand ölümünün 4. yılında Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand ve yakınları katıldı. Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

“HİÇBİR ZAMAN ARAMIZDAN AYRILMIŞ VAZİYETTE DEĞİL"

Tören öncesinde konuşan Cemre Birand, “Ben üç yıl geçmiş diyordum hep ama meğer dört yıl geçmiş. Vakit çok hızlı geçiyor ama hiçbir zaman aramızdan ayrılmış vaziyette değil. Arada bir açıp eski programlarına bakıyorum, resimlerine bakıyorum sanki seyahate gidip geri gelecekmiş gibi geliyor. Gözüm çok arıyor, onunla konuşuyorum. Kendi kendime konuşur oldum, onunla konuşur oldum. Geçmiyor vakit, geçmiyor..." dedi.

“ONU HATIRLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Oğlu Umur Birand ise “Dört sene demek çok kolay. Çok çabuk söyleniyor dört yıl. Ama her gün yaşamak bir ömür boyu gibi geliyor bana, bizim ailemize bir ömür boyu gibi geliyor. Onu hatırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Doğum günü olsun, bugün olsun. Babamı çok memnun ettiğine de eminim. Bir baba olarak boşluğunu hiçbir zaman hiç kimse dolduramaz zaten. Annem için de aynı şeyi söyleyebilirim. Şu an medyada onun boşluğu çok hissediliyor. Bana herkes aynı şeyi soruyor, 'baban hayatta olsa ne derdi' diye. Bunu cevaplayacak ne gücüm var, ne de bilgim var, bu maalesef sır gibi kalacak artık" şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler: mehmet ali birand
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