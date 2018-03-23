Mehmet Altan'ın avukatı: Bugün tahliye kararı bekliyoruz

Anaysa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutuklu yazar Mehmet Altan hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından avukat Ergin Cinmen, "AİHM kararı tutukluluk halinin bir hak ihlali olduğunu gösterdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bu hak ihlalinin kaldırılması için tahliye başvurusu yaptık. Bugün itibariyle tahliye kararının verilmesini bekliyoruz" dedi.

Bianet’ten Elif Akgül'ün haberine göre, Altan’ın avukatı Ergin Cinmen, AİHM’in kararının ardından Adalet Bakanlığı’na ve tutukluluğa devam kararı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye için başvuruda bulundukların, bugün tahliye kararını beklediklerini söyledi. “AİHM kararı tutukluluk halinin bir hak ihlali gösterdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bu hak ihlalinin kaldırılması için tahliye başvurusu yaptık. Bugün itibariyle tahliye kararının verilmesini bekliyoruz.” Ne olmuştu? Anayasa Mahkemesi (AYM) gazeteciler Şahin Alpay, Mehmet Altan ve Turhan Günay'ın bireysel başvurularında hak ihlali kararı vermişti. AYM'nin “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiği yönünde karar verdiği gazeteci Şahin Alpay için 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Altan için 26. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Ocak Perşembe günü tutukluluğun devamına karar verdi. Şahin Alpay’ın avukatları 12 Ocak Cuma günü yerel mahkemeye yeniden tahliye talebiyle başvurdu ama talep mahkeme tarafından “AYM yetki gaspında bulunuluyor” denilerek reddedildi. Mehmet Altan'ın avukatlarının İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları tahliye başvurusu 15 Ocak Pazartesi reddedildi. Şahin Alpay'ın avukatlarının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları tahliye başvurusu ise 16 Ocak salı günü reddedildi.

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