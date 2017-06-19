Mehmet Barlas: Belkemiğimdeki iki omurga çıkartıldı

​Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden Mehmet Barlas, 2 büyük ameliyat geçirdiğini, bu ameliyatlar sonucunda belkemiğindeki 2 omurganın çıkarıldığını açıkladı.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan’a konuşan Mehmet Barlas, iki tane büyük ameliyat geçirdiğini söyledi. Barlas, bel fıtığı ameliyatından sonra belkemiğindeki iki omurganın çıkarılması için bir ameliyat daha yapıldığını söylerken “Çok zor bir süreçti benim için” dedi.

Sol bacağının zayıfladığını, bir dönem yürüme zorluğu çektiğini ifade eden Barlas, mevcut sağlık durumuna ilişkin, "Çok şükür atlatıyorum" şeklinde konuştu.