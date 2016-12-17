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Mehmet Görmez'den Kayseri'deki saldırıya ilişkin açıklama

17 Aralık 2016, Cumartesi 12:37
Görmez, Kayserideki terör saldırısı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, terör eylemini bütün varlığıyla kınadığını ve telin ettiğini belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Din, insan, vatan ve hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli elbet kırılacaktır. Huzur şehri olan Kayseriye ve eman ülkesi olan yurdumuza korku salmaya çalışanlar elbet en kısa zamanda cezasını bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Görmez, Kayserideki terör saldırısı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan menfur saldırıda Mehmetçiği, halkı ve bilhassa öğrencileri hedef alan terör eylemini bütün varlığıyla kınadığını ve telin ettiğini belirtti.

"Merhamet timsali aziz millete başsağlığı dilerken, her bir vatandaşa Hz. Peygamberin diliyle seslenmek istediğini" kaydeden Görmez, "La tahzen. İnnallahe meana. Sakın hüzne teslim olma. Allah şüphesiz ki bizimledir. Şehitlerimize, yüce Rabbimizden rahmet ve mağfiret, yüreklerine ateş düşen ailelerine sabır ve metanet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Din, insan, vatan ve hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli elbet kırılacaktır. Huzur şehri olan Kayseriye ve eman ülkesi olan yurdumuza korku salmaya çalışanlar elbet en kısa zamanda cezasını bulacaktır. Peygamber ocağının neferleri, ülkemizde ve dünyada barışın temini için mücadele etmeye devam edecek, emniyet ve selametimiz için atılan adımlar asla sekteye uğramayacaktır.

Bugün Halep için seferber olup yardım tırlarıyla sınıra ulaşan binlerce vatandaşımız, insanlığın zulüm, terör ve şiddet elinde yok olup gitmesine izin vermeyecektir. Bu necip millet, göğsündeki iman ve vatan aşkıyla barışın ve aydınlık bir geleceğin teminatı olmaya devam edecektir. Allah, bu millete zeval vermesin. Rahmetini, desteğini, himayesini, nimet ve inayetini üzerimizden eksik etmesin. Amin."

AA

Etiketler: mehmet görmez, kayseri
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