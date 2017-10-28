Melih Gökçek dönemi sona erdi: 'Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum'

Melih Gökçek, "İnşallah cumartesi günü istifamı vereceğim" şeklinde önceden belirttiği veda konuşması gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23 yıldır sürdürdüğü görevini bıraktı.

Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Bana istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Recep Tayyip Erdoğan demek mazlumların sahipsiz kalmaması demektir. Ben Melih Gökçek olarak vebal altına giremem. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye Başkanlığını bırakıyorum" dedi.

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Gökçek'in konuşmasından bazı bölümler:

"Değerli arkadaşlar, ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olalı 23 yıl oldu. Elhamdülillah 5 dönemdir Ankara'ya hizmet etmeye çalışıyorum. Bir muhasebe olması ve bir yönüyle 23.5 yılın hesabını verme adına neler yaptığımı anlatmak istiyorum. 1994 yılında Ankara'nın adı Bozkır Ankara'ydı.''

''Trafik hani nerede?"

''Yollarımızı genişlettik. 312 tane köprü, alt ve üst geçit yaptık. Kesintisiz trafik akışını Türkiye'ye biz öğrettik. 139 tane yaya üst geçidi yaptık. 1994 yılında hatırlar mısınız Ankara'da trafikte 394 kişi vardı, trafikten geçilmiyordu. Şimdi 7 kat arttı araç sayısını, trafik hani nerede?" Ankara'da 146 tane yeni bulvar açtık. 7 bin 255 kilometre yeni yol açmışız. Bölünmüş yolları yapıp trafik kazalarını önledik. Kentimize 5 giriş yaptık. Biz belediye başkanlığımıza geldiğimizde hava kirliliğinde kuşlar ağaçtan dökülürdü. Havayı temizledik.Toplam 15 bin 315 kilometre altyapı yapmışız. Bizden önce musluklardan çamur akardı. Biz geldiğimizde Mamak ve Çankaya çöp kokusundan geçilmezdi. Çöp bertaraf tesislerini kurduk. Bozkır Ankara'nın adı artık Yeşil Ankara."

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'NEDEN İSTİFA ETTİĞİMİ ÖĞRENECEKSİNİZ' DEMİŞTİ

Melih Gökçek, dün belediye çalışanlarına yaptığı açıklamada "Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz" demişti.

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"İnşallah cumartesi günü istifamı vereceğim"