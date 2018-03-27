Melih Gökçek’in en büyük hayali yandı

Ankara’da inşası devam eden Ankapark’ta yangın çıktı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark projesini 'en büyük hayalim' diye anlatıyordu.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yenimahalle’de inşa edilen Ankapark eğlence merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, oyun çadırında kaynak yapılması esnasında sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm çadırı sararken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürürken, çadırda maddi hasar meydana geldi. Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark projesi için'en büyük hayalim' diyordu.

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