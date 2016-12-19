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Melih Gökçek: Rus-Türk ilişkilerini bozmayı amaçlıyorlar

19 Aralık 2016, Pazartesi 20:39
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Gökçek, "Suikastın tek amacı Rus-Türk ilişkilerini bozmayı amaçlamasıdır. Rus ve Türk yetkililer bu alçağın arkasındaki failleri mutlaka bulacaktır." dedi.

Melih Gökçek, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak şöyle konuştu:

"Rus Ankara Büyükelçisi alçakca saldırıya uğradı... Sn elçiye acil şifalar diliyoruz

Suikastin tek amacı Rus-Türk ilişkilerini bozmayı amaçlamasıdır. Rus ve Türk yetkililer bu alçağın arkasındaki failleri mutlaka bulacaktır

Ancak hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, dün sınırda Rus uçağını düşüren kim ve arkasındakiler kim ise bu olayın failleride onlardır."

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  • serkan

    19.12.2016 22:18:31

    Rus uçağını düşürme emrini ben verdim demişti Davutoğlu.Gökçek kimi kastetti acaba

Risale-i Nur Külliyatı

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