Melih Gökçek'ten 'işsizim' mesajı

Ankara Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek, sosyal medya paylaşımları ile gündemde kalmaya devam ediyor.

Gökçek bu kez Ankara'da sonbahar temalı fotoğrafları Twitter adresinden paylaştı. Tweet'lerinde Ahmet Hakan'ı da Ankara'ya çağırdı. Gökçek, Ahmet Hakan'a ''Bu aralar yeni işime başlayana kadar vaktim bol, hazır fırsat gel seni gezdireyim'' diyerek 'işsiz' olduğu mesajını da verdi.

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