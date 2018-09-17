Menderes gönüllerde

Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 57. yıl dönümlerinde duâlarla anıldı.

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

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Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 57. yıl dönümlerinde anıldı. Partililer ve vatandaşlarla beraber anıt mezarı ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal burada bir konuşma yaptı. “Bugün biz Demokratlar için büyük bir acının, insanlık tarihi ve ülkemiz için büyük bir utancın yıldönümüdür” diyen DP Lideri Uysal şunları söyledi; Birer gün arayla başbakanımız Menderes’i ve bakanlarımız Polatkan ve Zorlu’yu idama yollayan düzmece mahkemelerde kalemi kıranlar, İlâhî bir kalemle bir destanın yazıldığını da fark etmemişlerdir. Demokrasi şehitlerimiz darağacına giderken attıkları her cesur ve kararlı adımla bir destanın da ilk sözcüklerini yazmışlardır. Bu destan şu üç kelimeyle başlamaktadır; demokrasi, adalet ve hürriyet.”

Yassıada beton aşkına yenik düştü

Yassıada’da yapılan imardan duyulan rahatsızlığı da konuşmasında dile getiren Uysal şöyle devam etti; “Ne kadar acı ki kendilerini haksız bir biçimde Menderes’in varisi gören, demokrasiyi gidecekleri yer için araç olarak gördüklerini beyan ederek dahi demokrasiye bakışlarını beyan edenler, idam kararlarının da verildiği Yassıada’yı anlamını yitirecek şekilde neredeyse bir turizm sahası haline getirmişlerdir. Ülkenin bugün girdiği darboğaza sebep olan beton hırsları ve imar rantlarından Yassıada da nasibini almış, bu acı idam kararlarının alındığı yer, gerçek anlamda bir müze olabilecekken, nesillere darbelerin ne derece büyük acılara sebep olduğunu anlatacak bir merkez olacakken, beton aşklarına yenilmiştir.”

Demokrasiden başka bir şey istemedi

Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın 57. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Menderes’in demokrasiden başka bir şey istemediğini söyledi. Soylu, “Size sormak istiyorum, Adnan Menderes, demokrasiden başka ne istedi? Bu ülkenin kalkınmasından, gelişmesinden, insanların inançları yüzünden horlanmamasından başka ne talebi oldu? Bu ülkeye baraj yapmak, yol yapmak, tarımı, sanayiyi kalkındırmaktan başka ne arzusu oldu? Hasan Polatkan’ın, Fatin Rüştü Zorlu’nun bu milleti güçlü kılmak, haklarını savunmaktan başka ne meselesi vardı?” ifadelerini kullandı. İstanbul - aa