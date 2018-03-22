Menderes milletin bağrından çıktı

Merhum Adnan Menderes’in verdiği mücadelenin başlı başına incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Adnan Menderes bu milletin içinden çıkmış bir adam” dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Müdürlüğü tarafından “Türk Siyasî Hayatında Adnan Menderes” isimli sempozyum düzenlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, adına sempozyum düzenlenen merhum Adnan Menderes’in verdiği mücadelenin başlı başına incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Adnan Menderes bu milletin içinden çıkmış bir adam. Bu milletin dokusuyla uyumlu bir insan. Bu milletin bizatihi bağrından çıkmış, bütün değerlerine sahip, bu milletin değerlerini ikame etmeye çalışan ve belki de uzaklaştırılmaya çalışılan değerleri tekrar bu millete iade etmeye çalışan bir şahsiyet. Bu milletin gönlünde müstesna bir yer tutmuş biri” diye konuştu.

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Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Aydın’dan çıkan tarihi şahsiyetlere değinerek “Aydın’ı sevmeye, muhabbet duymaya ve Aydın’a gelmeye de mecburuz. Adnan Menderes son derece nazik bir adam, lâtif bir şahsiyet ve her kelimesinde ipek gibi bir yumuşaklık var. Bu adam nasıl başbakan olmuş diyorsunuz. Tarihi gerçeklik onu başbakan yapıyor, önümüzde duruyor. Tarihe o bir lider olarak geçiyor. Hakkıyla bir lider” ifadelerini kullandı. Sempozyumun ardından Menderes’in fotoğraflarının ve döneme ait gazete kupürlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

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