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'Menderes Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar

31 Ekim 2017, Salı 14:44
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ekdağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murtaza Tamyürek, ’Türel’i istifasını istemek için Ankara’ya çağırdılar’ söylentisinin kaynağı olduğu iddiasıyla görevden alındı.

TBMM’de yeni çıkarılacak yerel yönetimlerle ilgili kanun tasarısı konusunda görüşünün alınması için İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara’ya çağrılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Menderes Türel hakkında, 'Ankara’ya çağrıldı, istifası isteniyor' söylentisi çıktı. Türel’in önceki gün açıkladığı söylentinin kaynağı olan bürokratın belediye iştiraki Ekdağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Genel Müdürü Murtaza Tamyürek olduğu iddia edildi.

Söylentinin kaynağının Tamyürek olduğunu iki ayrı bürokrattan doğrulatan Başkan Türel, "Madem istifa etmem için Ankara’ya çağrıldığımı söylemiş, o zaman kendisi istifasını versin" talimatı verdi. Başkan Menderes Türel’in bu talimatıyla Tamyürek görevden alındı. 

'EMEKLİLİĞİMİ İSTEDİM'

Tamyürek’in yerine Genel Müdür yardımcılarından biri, geçici süreyle vekaleten atandı. Görevden ayrıldığını doğrulayan Murtaza Tamyürek ise "Emekliliğim doldu, emekliliğimi istedim" dedi.

'İSTİFANIN İMASI YETERLİ'

Başkan Menderes Türel, kendisinin de istifasının istendiği yönündeki iddialar üzerine önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinden istifa etmesini ’ima’ etmesinin yeterli olduğunu söyledi. Türel, istifasının istendiği yönündeki iddialarla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

"Tesadüf işte. İstifaları istenen belediye başkanlarının Ankara’da görüşmelere çağrıldığı günlerden bir gün ben de çağrıldım ama tamamen alakasız bir konuyla alakalı. Yerel yönetimler yasasıyla ilgili bir hazırlık var Meclis’te. Benden de görüş almak istediler. Sırf onun için gittim Ankara’ya ama tabii bu gidişim o debdebeli döneme geldiği için çok farklı yorumlandı. Yani ortada dolanan hiçbir iddia doğru değil. Bırakın istifa etmemin istenmesini filan. İmasını yapsa dahi Sayın Genel Başkanım, bir saniye dahi düşünmem ve istifa ederim. Çünkü beni halkın hizmeti için halkın tercihine sunan Sayın Cumhurbaşkanımdır. Dolayısıyla geri de almak istemesi gayet doğaldır. Bir de şu realitenin altını çizmek istiyorum; Sayın Cumhurbaşkanı aday gösterirken iyi, demokrat oluyor ama başarısızlık veya performans düşüklüğü gördüğü için istifa istiyor diye ’demokrasiye aykırı’ demek çok hakkaniyetli bir yaklaşım değil."

DHA

Okunma Sayısı: 2006
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