Meral Akşener'den referandum sonuçları hakkında ilk değerlendirme

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden referandum sonuçlarına ilişkin, "YSK suç işlemiştir. Türkiye 71 yıl sonra 1946 seçimlerinde yaşanan skandalların 2017 örneğini yaşıyor.Türkiye bu ayıbı sürdüremez" dedi.

DHA

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