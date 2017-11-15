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15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Meral Akşener'e 3 yeni danışman

15 Kasım 2017, Çarşamba 11:34
Akşener'in yeni danışmanları Yener Yıldırım, Orhan Erzurum ve Çiğdem Özer.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e üç yeni yeni danışman atandı. Danışmanlar İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın, imzasıyla görevlendirildi.

Yeniçağ’ın haberine göre, Akşener’in yeni danışmanları Yener Yıldırım, Orhan Erzurum ve Âşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer oldu.

Akşener, geçtiğimiz ay basın danışmanlığı görevine Murat İde’yi getirmişti.

Akşener’in yeni danışmanlarının kısa özgeçmişleri şöyle:

Yener Yıldırım: Evli ve iki çocuk babası olan Yıldırım 1957 Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Yıldırım, Fatsa Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı, başhekimlik yaptı. Ordu 21. Dönem milletvekillerinden Yener Yıldırım, İyi Parti’nin Ankara Kurucu İl Başkanı oldu.

Orhan Erzurum: 1970 yılında Dereli ilçesinde doğan Erzurum,  1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İki dönem MHP İl Başkanlığı görevini üstlenen Erzurum, partisinden istifa ederek Meral Akşener’in önderliğinde kurulan İyi Parti’ye geçti.

Çiğdem Özer: Âşık Veysel’in torunu olan Özer, dedesinin ölümünden iki yıl sonra, 1975 yılında dünyaya geldi. Uzun yıllar bankacılık yapan Özer, İyi Parti’nin kurucuları arasında yer alıyor. 

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