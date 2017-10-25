Meral Akşener 'İyi Parti' Genel Başkanı oldu

Eski milletvekili Meral Akşener, bugün İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesini verdiği "İyi Parti"nin genel başkanlığına seçildi.

Akşener'in partinin kuruluşunu kamuoyuna açıklamasının ardından Bilkent Otel'de Genel Başkanlık, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimleri yapıldı. Buna göre Akşener, Kurucular Kurulunun tamamının imzası ile partinin Genel Başkanlığına seçildi. Partinin MDK üyeleri, Cumali Durmuş, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Meral Alemdar, Mine Baş, Mustafa Veysel Güldoğan, Nazlı Aspay Şener, Osman Ertürk Özel, Özcan Pehlivanoğlu, Ruhittin Sönmez, Tuğrul Arık ve Uğur Tarhan oldu. Partinin 60 kişilik Genel İdare Kurulu üyeleri arasında ise emekli Albay Ali Türkşen, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, eski MHP Milletvekilleri Koray Aydın, Ümit Özdağ, Nuri Okutan ve Yusuf Halaçoğlu isimleri dikkati çekti. *** Okumak için tıklayınız: Meral Akşener, 'İYİ Parti'nin dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti Meral Akşener'in partisinin programı belli oldu DHA

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