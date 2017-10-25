Meral Akşener, 'İYİ Parti'nin dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti

Meral Akşener, kuracağı partinin başvuru dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.

Partinin adının ise İYİ Parti olduğu öğrenildi. Merak Akşener, saat 09.10 sıralarında partinin kurucular kurulu üyesi bir grup ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na geldi. Bakanlığın içerisine giriş yapan Akşener ve ekibi daha sonra partinin kuruluş dilekçesini teslim etti. Yaklaşık yarım saat süren işlemlerin ardından Akşener ve ekibi, partisinin tanıtınının yapılacağı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geçti. *** Okumak için tıklayınız: Meral Akşener'in partisinin programı belli oldu DHA

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