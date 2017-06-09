Meral Akşener: Sözün bittiği yerdeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın'ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu bir yılı daha geride bırakarak bugün karne alan tüm öğrencilerimizi kutlar, bol bol dinlenecekleri bir tatil geçirmelerini dilerim. Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın'ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun."

Meral Akşener: Batman'daki hain saldırıda öğretmenimiz Aybüke şehit oldu sözün bittiği yerdeyiz

MHP' den ihraç edilen Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twıtter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Batman'daki hain saldırıda, henüz 22 yaşında öğretmenimiz Aybüke şehit oldu. Sözün bittiği yerdeyiz. Mekanı cennet olsun.''

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