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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Merasim Sokak davasında verilen karar açıklandı

10 Eylül 2018, Pazartesi 16:45
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin öldüğü bombalı saldırıya ilişkin davada, 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısıyla ilgili, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de arasında olduğu 68 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

 

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, esas hakkındaki savunmaların alındığını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Kudbettin Onur, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Hayrettin Tomak, Hüseyin Karadaş ve Metin Aslan'a, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan birer, 29 kişiyi "kasten öldürme" suçundan da 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası verdi.

Ayrıca bu sanıklar, 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçlarından bin 185'er yıl hapis cezası ile 33 bin 320'şer lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Bahri Deniz ve Metin Onur'u "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 9'ar yıl hapis cezasına mahkum eden heyet, sanıklar Mustafa Bulut, Turgut Kahraman, Hüseyin Gökduman, Murat Karacan, İsmail İpar, Metin Cura ve Hasan Avsan'a "dolandırıcılıktan" 6'şar yıl hapis ve 12 bin lira adli para cezası verdi.

Sanıklar Serdar Bulut ve Uğur Yüce'nin beraatine hükmeden mahkeme, İstanbul'da aynı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık Sinem Oğuz'un dosyasının reddini kararlaştırdı. 

Mahkeme heyeti, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari 50 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Sanıkların cezasında takdir indirimi uygulanmadı. 

Merasim Sokak'taki terör saldırısı 

Devlet Mahallesi Merasim Sokağı'nın İnönü Bulvarı kesimine yakın mesafede 17 Şubat 2016'da askeri ve sivil servis araçları kırmızı ışıkta beklediği sırada bomba yüklü otomobille düzenlenen saldırıda 29 kişi ölmüş, 87 kişi yaralanmış, çok sayıda araç ve bina zarar görmüştü.

AA

Etiketler: ankara, merasim sokak, mahkeme, dava, terör saldırısı
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