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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Merkel'den Türkiye açıklaması

24 Haziran 2018, Pazar 22:42
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yle varılan mülteci anlaşmasını iyi bir örnek olarak gördüğünü ve bu anlaşmanın benzerlerini mültecilerin vatandaşı olduğu ülkelerle de yapmayı düşündüğünü açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in daveti üzerine aralarında Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya'nın da bulunduğu 16 ülkenin lideri, Komisyon binasında, gayriresmi çalışma toplantısında bir araya geldi.

'TÜRKİYE'YE ÖDEMENİN İKİNCİ KISMINI GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ'

Toplantı öncesi basına değerlendirmelerde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yle varılan mülteci anlaşmasını 'iyi bir örnek' olarak gördüğünü ifade etti. "(Mültecilerin) Geldikleri ve geçiş noktaları olan ülkelerle ilişkilerimiz göz önünde bulundurulduğunda, AB-Türkiye anlaşmasının örnek teşkil ettiği konusunda tekrar hemfikiriz. Ancak şimdi, Türkiye'nin Avrupa yardımıyla mültecileri destekleme yönündeki harika görevini yerine getirebilmesi için, ödemenin ikinci kısmını gerçekleştirmek zorundayız" diyen Merkel, benzer anlaşmaların mültecilerin geldikleri ülkelerle de yapılması gerektiği konusunda toplantıya katılan liderlerle anlaştıklarını ifade etti.

Esas olarak 28-29 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde sığınmacı sorununun ele alınacağını belirterek, "Bugün toplantının gündemi, dış sınırlarımızın nasıl korunacağına ve Avrupa'ya yasa dışı göçün nasıl azaltılacağına odaklanacak" dedi.

Sığınmacı sorununa çözüm bulunmasının zor olduğunu vurgulayan Merkel, tüm 28 üyenin ortak karar almasını beklemenin mümkün olmadığını, bu nedenle ikili ya da üçlü anlaşmalar sağlanmasının önem taşıdığını ifade etti.

MACRON: BU BİR SİYASİ KRİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Avrupa'nın şu anda bir siyasi krizle karşı karşıya olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Sığınmacı sorununa bir "Avrupa çözümü" bulunması gerektiğini ifade eden Macron, bunun 28 üye ülkenin iş birliğiyle gerçekleşebileceğini ancak bu mümkün olmazsa da bazı üye ülkelerin birlikte hareket etme kararı alabileceğini belirtti.

"Fransa'nın kimseden ders alacak durumu yok, en fazla sığınmacı kabul eden ikinci ülke konumundayız." diyen Macron, sığınmacı sorununa bulunan çözümün yasa dışı göçle mücadele etmesi, bunun da insani bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Macron, AB'nin, sığınmacıların geldiği ve transit yaptığı ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

CONTE: DUBLİN SÖZLEŞMESİ ACİL DURUM MANTIĞINA GÖRE DÜZENLENMİŞ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de toplantıya sığınmacı sorununu çözmek için İtalya'nın önerisini sunmaya geldiğini söyledi. "Avrupa için Çok Yönlü Göç Stratejisi" olarak adlandırdığı önerinin sığınmacı akınını sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi öngördüğünü belirten Conte, bununla Dublin Sözleşmesi'ni geride bırakmayı amaçladıklarını kaydetti.

Conte, "Dublin Sözleşmesi acil durum mantığına göre düzenlenmiş bir sözleşme. Sorunu yapısal olarak çözmeliyiz. Kamuoyu bunu istiyor" diye konuştu.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Avrupa, Türkiye, yardım
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