Mersin Anamur’da ‘Sağduyu ve vicdanın sesi’

Türkiye’nin her yerinde yayılmaya başlayan ilânlarımız televiyonlarda ve sosyal medyada da hızla yayılıyor. Toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde Vicdanın ve Sağduyunun Sesi ile öne çıkan bu tanıtımlar gazetemizin 49. yılındaki hedefler doğrultusunda artarak devam edecek.
Okumak için tıklayınız:
http://www.yeniasya.com.tr/gundem/yeni-asya-nin-49-yili-antalya-da-kutlandi_454636
http://www.yeniasya.com.tr/gundem/izmir-de-49-yil-bulusmasi-yeni-asya-bir-okuldur_454535
http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sagduyunun-ve-vicdanin-sesi-izmir-de_454551
Haber Merkezi
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