Mersin Anamur’da ‘Sağduyu ve vicdanın sesi’

Yeni Asya gazetemizin 21 Şubat’ta başlayan bayi satışı kampanyası tanıtımları, Mersin Anamur’da durakları ve caddeleri süslemeye başladı.

Türkiye’nin her yerinde yayılmaya başlayan ilânlarımız televiyonlarda ve sosyal medyada da hızla yayılıyor. Toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde Vicdanın ve Sağduyunun Sesi ile öne çıkan bu tanıtımlar gazetemizin 49. yılındaki hedefler doğrultusunda artarak devam edecek. Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/yeni-asya-nin-49-yili-antalya-da-kutlandi_454636 http://www.yeniasya.com.tr/gundem/izmir-de-49-yil-bulusmasi-yeni-asya-bir-okuldur_454535 http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sagduyunun-ve-vicdanin-sesi-izmir-de_454551 Haber Merkezi

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