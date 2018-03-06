Mersin’de 43 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 aydır süren Gülen Hareketi’ne yönelik soruşturma tamamladı.

Soruşturma kapsamında, örgütün Mersin ve çevresinde gaybubet evleri oluşturduğu ve bu evlerde firarilerin saklandığı yönünde bilgilere ulaşan polis, şehir merkezi başta olmak üzere, Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı 111 ev ile 2 etüt merkezine operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda, aralarında sözde ‘büyük bölge abileri, büyük bölge mesulları, Emniyet, Deniz Kuvvetleri mahrem abileri, il ablaları ve finans sorumluları’ ile örgütün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanıcılarının da bulunduğu 97 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 52’si adlî kontrol şartı ile serbest kalırken, 43 kişi ise mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1’i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken 1 kişi de başka bir kentte sürdürülen soruşturma kapsamında Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.