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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Mersin'deki 15 Temmuz darbe girişimi davasında karar

24 Haziran 2017, Cumartesi 09:44
Mersin'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında Fethullah Gülen ile tutuklu eski Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve 3'üncü sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 29 sanığın yargılandığı davada 3 tahliye kararı çıktı.

7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü oturumunda tutuklu sanıklardan Akdeniz İlçe Emniyet Müdür eski Yardımcısı Selahattin Akçay, Demirhan'ın koruma aracı şoförlüğünü yapan eski uzman çavuş Seyhan Açar, eski başkomiser Süleyman Akçin, eski emniyet müdürü Yaşar Şimşek ve eski deniz yüzbaşı Tuncay Kabukcı savunma yaptı. Sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek tahliyelerini istedi.

Savcı tahliyeye ilişkin mütalaasında, sanıkların üzerlerine atılan suçların mahiyeti, söz konusu suçları işlediklerine yönelik kuvvetli delillerin varlıklarını gösteren somut bulguların olması, sanıkların ve müştekilerin anlatımlarında kuvvetli suç olgularının varlığını koruması, tutuklama kararı ve gerekçelerinde değişiklik bulunmaması, verilmesi muhtemel ceza karşısında tutuklama tedbirlerinin ölçülü, adli kontrol tedbrilerinin ise yetersiz kalacağı gerekçesi ile sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Ardından sanık avukatları, savcının mütaalasını kabul etmeyip, karşı savunma yaptı. Özellikle delil yetersizliğine vurgu yapan avukatlar, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. 

 Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklar polis memuru Mustafa Gezginci, telsiz ve güvenlik kameraları operatörü uzman çavuş Mehmet Şimşek ve Demirhan'ın emir subaylığını yapan eski uzman çavuş Ahmet Tufan Özbar hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye edilen sanıklara yurtdışına çıkış yasağı konuldu. 

 Dava, tutuksuz yargılanan sanıklar kurmay başkanı Albay Tayfun Ergi ile deniz binbaşı Mehmet Emin Ceylan'ın dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 12 Ekim'e ertelendi. Öte yandan Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda da keşif yapılacağı bildirildi.

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DHA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe soruşturması
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