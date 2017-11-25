Merve Kavakçı Büyükelçi oldu

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

11 büyükelçi merkeze alındı, 15 ülkeye büyükelçi atandı. Önceki kararname ile ataması yapılmayan Merve Safa Kavakçı da Kuala Lumpur Büyükelçiliği’ne atandı. Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında, Dışişleri Bakanlığının 18 Ekim ve 10 Kasım’daki yazıları üzerine Bakanlar Kurulunca hazırlanan ‘Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar’a yer verildi. 11 büyükelçi merkeze alındı Buna göre, Macaristan-Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Kore Cumhuriyeti-Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal, Malta-Valetta Büyükelçisi Reha Keskintepe, Şili-Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, Kamboçya-Punom Pen Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Kırgızistan-Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, Senegal-Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Kenya-Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke, Gabon-Librevil Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Golder, Suudi Arabistan-Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve Arnavutluk-Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar merkeze alındı.

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