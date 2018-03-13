MESAM'ın yeni başkanı belli oldu

MESAM'ın yeni başkanı kayyım olarak atanan Coşkun Sabah oldu. MESAM başkanlığı daha önce Yavuz Bingöl, Ali Kocatepe ve Orhan Gencebay'a teklif edilmişti.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) yeni başkanı kayyım olarak atanan Coşkun Sabah oldu. YAVUZ BİNGÖL GÖREVİ KABUL ETMEMİŞTİ Arif Sağ'ın başkanlığındaki MESAM yönetimi geçtiğimiz günlerde görevden alınmış, yerlerine 7 kişilik kayyum atanmıştı. Kayyum olarak atanan yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan ve başkan seçilen Yavuz Bingöl, sürpriz bir kararla istifa etmişti. Bakanlık tarafından ilk atanan listede yer alan müzisyen Ali Kocatepe de görevi kabul etmeyeceğini açıklamıştı COŞKUN SABAH İLK OYLAMADA BAŞKAN SEÇİLDİ Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun Sabah diğer yönetim kurulu üyelerinin de başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi. YAVUZ BİNGÖL'ÜN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU Kayyım tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl'ün yerine ise Vedat Çetinkaya'nın getirildiği belirtildi.

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