Mescid-i Aksa'da göstericilere ''gerçek mermi'' ve göz yaşartıcı gazla müdahale

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunuyor.

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından Filistinliler, düzenledikleri gösterilerle ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti. Kudüs'teki pek çok yolu kesen İsrail polisi ile Filistinli göstericiler arasında kovalamaca yaşanıyor. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, İsrail polisi Eski Şehir'deki Şam Kapısı'nda bir Filistinliyi yaraladı. "Komutanı Muhammed olan bir ümmet baş eğmez", "Korkak Trump" ve "Kudüs Araplarındır" şeklinde sloganlar atan göstericiler, protestolarını Eski Şehir'deki Şam Kapısı'nda sürdürüyor. Atlı ve yaya polis birliklerinin konuşlandığı kutsal şehirde gerginlik sürüyor. Batı Şeria'daki gösterilere müdahale Öte yandan ABD'nin Kudüs kararı, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde de protesto edildi. İsrail askerleri El-Halil, Nablus ve Kalkiliyye'deki gösterilere müdahale etti. Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, Tulkerm, Kalkiliyye, Cenin, Beytullahim, Selfit ve El-Halil kentlerinde cuma namazı sonrası yürüyüşler düzenlendi. ABD'nin Kudüs kararına kınayan sloganlar atan eylemciler, Filistin bayrakları ile Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını taşıdı. İsrail askerleri, El-Halil kentindeki Bab ez-Zaviye ve Kalkiliyye yakınlarındaki iki belde ile Nablus yakınlarındaki Kusra'da Filistinli gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Atılan gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli, boğulma tehlikesi geçirdi. Halk direniş Komitesi aktivisti Murad İştivi, İsrail askerlerinin Kalkiliyye yakınlarındaki Kefer Kaddum beldesindeki gösterilere müdahalesi sırasında biri gazeteci 4 Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığını aktardı. Nablus'ta silahlı Yahudi yerleşimciler yol kapattı Öte yandan, bir grup silahlı Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki ana yolu kapattığı öğrenildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler cuma namazı sonrası Havvara-Beyta kavşağını kapattı. Bölgede çok sayıda İsrail askerinin konuşlandığı ifade ediliyor. AA

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