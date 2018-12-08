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'Mescitsiz Okul Kalmasın' projesi MEB tarafından kabul edildi

08 Aralık 2018, Cumartesi 12:39
İnsan Vakfı, 2016 yılında “Mescitsiz Okul Kalmasın” projesi başlatmıştı. Proje, bakanlık tarafından onaylandı. Vakıf Genel Sekreteri Metin Baksi “İlk etapta 90 okula mescit yapacağız” dedi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi'ne bağlı çalışan İnsan Vakfı'nın (İV) başlattığı "Mescitsiz Okul Kalmasın" projesine vize çıktı.

Sözcü'nün haberine göre Vakfın başvurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylandı ve MEB projeye sponsor oldu. Projenin tanıtımı da billboardlara asılan afişlerle duyuruldu. Vakıf Genel Sekreteri Metin Baksi Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Projemiz, MEB tarafından onaylandı ve valiliklere yazı yazıldı. İlk etapta 90 kadar okula mescit yapacağız. Projeye 2016'da başladık ama bu yıl resmi olarak MEB'ten onay aldık. Bugüne kadar 15 kadar okula mescit yaptık, 90 başvuru daha var. Bu yıl 40 tanesini yapacağız. Mescidi olan okullarda din dersleri de mescitte ve minder üzerinde verilebilecek."

İlk etapta mescit yapılacak 40 okul arasında İstanbul Alibeyköy Kılıçarslan İmam Hatip Ortaokulu, Ataköy 9 Kısım Atatürk Ortaokulu, Bakırköy Hamdi Akverdi İlkokulu, Gaziosmanpaşa Prof. Gazi Yaşargil İHO, Kadıköy İkbaliye Ortaokulu, Seyrantepe Atatürk İlkokulu, Pendik Anadolu Lisesi, Şehit Ömer Halisdemir Uygulama Merkezi, Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İHL de bulunuyor.

Etiketler: okul, mescit, ibadet, MEB
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