Meslekî eğitim kilit önemde

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için meslekÎ eğitim kilit öneme sahip” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, UNICEF ile yürüttükleri Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı İşyeri Denetim ve Danışmanlık Grupları (İDDG) mevzuatının yenilenmesi Çalıştay’ının tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirme de “Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için meslekî eğitim kilit öneme sahip” dedi. TESK ve alt teşkilâtından başkan ve çalışanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, KOSGEB, TOBB, TZOB, TİSK, Türk-İş, Memur-sen gibi pek çok kurum ve kuruluşun temsilcilerinden oluşan 180 kişinin katıldığı ve 2 gün süren çalıştayda İDDG Mevzuatı, çocuk işçiliği ve TESK ile alt teşkilâtına düşen görevler masaya yatırıldı.

EN İYİ ÇÖZÜM

Çalıştaya katılımın geniş çaplı ve bütün tarafları ihtiva eden yapısına dikkat çeken Palandöken; “Biz çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak istiyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayda neredeyse tüm katılımcılarımızın ortak görüşü işsizliğin önlenmesinde ve Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesinde çocuklarımızın, gençlerimizin meslek öğrenmesinin önemli ve en iyi çözüm olduğudur. Bugün pek çok işsiz gencimize baktığımızda üniversite mezunu olduklarını görüyoruz. Oysa gençlerimizi becerilerine ve yeteneklerine göre uygun meslekî programlara yönlendirebilsek, hepsi meslek sahibi olurlar ve kendi mesleğinin erbabı yeni nesil esnaf ve sanatkârları yetiştirmemiz mümkün olur” diye konuştu.

MESLEKÎ EĞİTİME KARŞI ÖN YARGI BIRAKILMALI

Gelişen değişen dünyada esnaf ve sanatkârlık mesleklerinin de gelişip değişmekte olduğuna dikkat çeken Palandöken, “Gençlerimiz ve aileleri meslekî eğitim ve çıraklığa karşı önyargılarını kenara bıraksınlar. Bizler bu önyargının kırılması için gerekli çalışmayı yapmaya hazırız. Elele verip çocuklarımıza ve ülkemize yeni ve aydınlık bir gelecek kurabilmemizin yolu meslekî eğitimden geçiyor. Her çocuk avukat, doktor ve mühendis olmak zorunda değil. Meslek denilince sadece bunlar akla gelmesin.” şeklinde konuştu.