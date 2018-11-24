"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Meslekî eğitim kilit önemde

24 Kasım 2018, Cumartesi 19:37
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için meslekÎ eğitim kilit öneme sahip” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, UNICEF ile yürüttükleri Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı İşyeri Denetim ve Danışmanlık Grupları (İDDG) mevzuatının yenilenmesi Çalıştay’ının tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirme de “Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için meslekî eğitim kilit öneme sahip” dedi. TESK ve alt teşkilâtından başkan ve çalışanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, KOSGEB, TOBB, TZOB, TİSK, Türk-İş, Memur-sen gibi pek çok kurum ve kuruluşun temsilcilerinden oluşan 180 kişinin katıldığı ve 2 gün süren çalıştayda İDDG Mevzuatı, çocuk işçiliği ve TESK ile alt teşkilâtına düşen görevler masaya yatırıldı.

EN İYİ ÇÖZÜM

Çalıştaya katılımın geniş çaplı ve bütün tarafları ihtiva eden yapısına dikkat çeken Palandöken; “Biz çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak istiyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayda neredeyse tüm katılımcılarımızın ortak görüşü işsizliğin önlenmesinde ve Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesinde çocuklarımızın, gençlerimizin meslek öğrenmesinin önemli ve en iyi çözüm olduğudur. Bugün pek çok işsiz gencimize baktığımızda üniversite mezunu olduklarını görüyoruz. Oysa gençlerimizi becerilerine ve yeteneklerine göre uygun meslekî programlara yönlendirebilsek, hepsi meslek sahibi olurlar ve kendi mesleğinin erbabı yeni nesil esnaf ve sanatkârları yetiştirmemiz mümkün olur” diye konuştu. 

MESLEKÎ EĞİTİME KARŞI ÖN YARGI BIRAKILMALI

Gelişen değişen dünyada esnaf ve sanatkârlık mesleklerinin de gelişip değişmekte olduğuna dikkat çeken Palandöken, “Gençlerimiz ve aileleri meslekî eğitim ve çıraklığa karşı önyargılarını kenara bıraksınlar. Bizler bu önyargının kırılması için gerekli çalışmayı yapmaya hazırız. Elele verip çocuklarımıza ve ülkemize yeni ve aydınlık bir gelecek kurabilmemizin yolu meslekî eğitimden geçiyor. Her çocuk avukat, doktor ve mühendis olmak zorunda değil. Meslek denilince sadece bunlar akla gelmesin.” şeklinde konuştu. 

Etiketler: Türkiye, meslek, eğitim
Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Sözleşmeli öğretmenin fikri hür vicdanı hür olabilir mi?'

    Meslekî eğitim kilit önemde

    Myanmar’ı geri adıma zorlayın

    15 Temmuz gazisi madalyasını iade etti

    'Soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası var'

    Bağcılar'da 46 öğrenci hafızlık beratını aldı

    Şanlıurfa’da fuar heyecanı

    Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 5 ölü

    'Trump Kudüs'ü zorla Siyonistlere veremez'

    Ekonomide düzlüğe çıkılmadı

    TFF Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti

    Bir fazla olan Çağatay'ın görenleri şaşırtan bağlama resitali

    Ruhani: İsrail bölgede kanserli bir tümör

    'Önlem alınmazsa hükümetin meşruiyeti sorgulanacak'

    Selçuk: Amacımız, eğitimde niteliği yükseltmek

    Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor

    İngiltere'nin AB'den çıkış süreci başlıyor

    PKK'lı teröristlerin katlettiği 29 şehit için anıt yapıldı

    Asayiş uygulamalarında aranan 973 kişi yakalandı

    Kılıçdaroğlu: İttifakı AKP seçmeniyle yapacağız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Camide saygı duruşu!!!
    Genel

    15 Temmuz gazisi madalyasını iade etti
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu-2
    Genel

    'Önlem alınmazsa hükümetin meşruiyeti sorgulanacak'
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette üzüntü nasıl telâfi edilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Eski hal muhal“ ne demektir?
    Risale-i Nur'dan

    En büyük muallim: Hz. Muhammed (asm)
    Said YÜKSEKDAĞ

    Gençliğinden, şikâyetçi olan bir ihtiyarın hikâyesi
    Cevher İLHAN

    Nükseden AB kırılganlığı tuzağı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.