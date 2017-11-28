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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Meslekten ihraç edilen öğretmen hakkında karar

28 Kasım 2017, Salı 17:14
Malatya'da, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Dayan ile avukatı katıldı.

Telefonunda ByLock tespit edilen Dayan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

ByLock kullandığını kabul eden Dayan, Gülen Hareketi ile alakalı ve tanıdığı kişilerle ilgili bilgileri mahkeme heyetiyle paylaştı. Dayan, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Mütalaasını yapan savcı, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık, "Pişmanım." dedi.

Belirttiği isimlerin Gülen Hareketi soruşturması kapsamında bilindiği, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinin tam anlamıyla oluşmadığına dikkati çeken mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

AA

Etiketler: malatya, bylock, öğretmen
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