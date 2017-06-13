Meslekten ihraç edilen öğretmenlere operasyon: Gözaltılar var!

Kahramanmaraş'ta Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen öğretmenlerden 10'u gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen ve daha önce görevlerinden ihraç edilmiş 12 öğretmenin yakalanması için polis harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan incelemede, zanlıların gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edildi AA

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