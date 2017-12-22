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Meslekten ihraç edilenler hakkında OHAL komisyonundan ilk kararlar

22 Aralık 2017, Cuma 11:11
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararını verdi.

Komisyonun, incelemelerini bitirdiği dosyalardaki kararlar arasında mesleğe iade ile başvurunun reddi yönünde hükümler yer aldı.

Meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna bugüne kadar 103 bin 276 başvuru yapıldı.

Komisyon, incelemelerini bitirdiği çok sayıda başvuru dosyasıyla ilgili karar sürecine geçti. OHAL Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararlarını verdi. 

Komisyonun, meslekten ihraçlarla ilgili başvurulara ilişkin hükümleri arasında kabul ve ret kararları yer aldı.

Meslekten ihraç edilen ve başvurusu kabul edilenlerle ilgili kararlar, Devlet Personel Başkanlığına bildirildi.

Başvurusu kabul edilen kişiler, 685 sayılı KHK'daki hüküm gereğince, eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara 15 gün içinde atanabilecek.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. Kararlara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yetkilendirilen idare mahkemelerine dava açılabilecek.

Komisyon, diğer başvurularla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.

AA

Etiketler: ohal komisyonu
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  • g@L!p

    22.12.2017 19:24:00

    Yorumları okuup dikkate alacak değiller sizden ricam Allah aşkına sorar mısınız yetkililere? Siz gündem yaparsanız dikkate alacaklardır. insanları terör örgütü üyesi ilan ederken çarşaf çarşaf yayınladılar şimdi neden kamuoyu ile isimler paylaşılmıyor. Göreve dönen kim hangi gerekçeyle ihraç olmuştu ? Madem adaletli olacaklarını iddia ediyorlar İsimleri gizli tutmalarının gerekçesi ve anlamı nedir? Sakladıkları bir şey mi var?

  • Umut akkurt

    22.12.2017 15:21:13

    İhraç olan insanların durumunu takip için TC kimlik numarası üzerinden takip edecekleri bir portal lazım. çoğunluğun adresi değişmiştir. dikkate alınırsa güzel olur.

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