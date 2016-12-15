Düzce Yeni Asya Derneği “Risale-i Nur’a Göre Parlamenter Sistem” adlı bir konferans düzenledi. Konferansta konuşan gazetemiz yazarlarından Süleyman Kösmene, Bediüzzaman’ın, “Meşrutiyetin sırrı, kuvvet kanundadır” sözünü hatırlattı.

Düzce Yeni Asya Derneği “Risale-i Nur’a Göre Parlamenter Sistem” adlı bir konferans düzenledi. Burada konuşan gazetemiz yazarlarından Süleyman Kösmene, Bediüzzaman’ın, “Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır” sözünü hatırlattı. Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi İsmail Özdemir, Risale-i Nur’un asrımız sosyal ve siyasî olaylarına hâkim bulunduğunu kaydederek, “Bediüzzaman bilhassa Üçüncü Said döneminde Demokrat Parti’yi açıktan destekleyerek ve gerek Menderes’e, gerekse Cumhurbaşkanına mektuplar yazarak çeşitli hususlarla ilgili uyarısını iletmiştir. Abdülhamid döneminde Meşrûtiyet’i destekleyen ve Meşrûtiyet-i meşrûayı dört mezhepten deliller getirerek savunan Bediüzzaman, sonraki dönemlerinde demokrasinin sadece ülkemiz için değil, âlem-i İslâm’ın bütün sathında vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu, istibdadın ise âlem-i İslâm’a çok zarar vereceğini ve Müslümanlar arasında husûmeti, tefrikayı, ikiliği doğuracağını bildirmiştir” dedi.

Dört halife ve istişare

Süleyman Kösmene ise, insanlığın telâhuk-u efkâr denilen bilgi ve tecrübe birikiminin bir neticesi olan parlamenter sistemin Kur’ân’ın emir ve tavsiyeleriyle örtüştüğünü, Risale-i Nur’a Kur’ân’dan süzülüp girdiğini, bu sebeple savunduklarını ifade etti. Kösmene şöyle devam etti: “Kur’ân Şûrâ Sûresinde “Ve emruhum şûrâ beynehüm” (Onların işleri şûrâ iledir) buyurarak, şûrâyı bin dörtyüz yıl önce medeniyetin gündemine sokmuştur. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (asm) vahye mazhar olduğu halde yıldız misal sahabeleriyle her meselede istişare ederdi. İstişare buyurduklarında sahabe şahane hür bir zeminde cevap verir, görüş bildirirdi. Peygamberimiz (asm) istişare neticesini onaylar ve tatbik ederdi. Hürriyet-i Şer’iye ve istişare sistemi dört halife devrinde de devletin temel bir prensibi olarak devam etmiştir. Asr-ı Saadette ve dört halife dönemlerinde Sahabe-i Kiram açık birer şûra üyesi mevkiinde bulunuyorlardı. Her bir halife Sahabe-i Kiramın açık tercih sistemiyle iş başına gelmiştir. Fakat Emeviler döneminde iş saltanata dökülmüş, bu süreç bin seneyi aşkın bir süre devam etmiştir.”

Meşrutiyetin sırrı

Kösmene, “Merhum Abdülhamid Han, hem iş başına geldiğinde, hem de görevinin sonlarında Meşrûtiyet’i iki defa ilân ederek yönetimde şûrâ sistemine onay vermiştir. İşte bu sürece yetişen Bediüzzaman, meşrûtiyeti dört mezhebin içtihatlarıyla savunmuş, Müslüman milletler için tek çıkış yolu olarak meşrûtiyeti göstermiş ve doğu seyahatinde aşiret reislerinin sorularını bu çerçevede cevaplayarak halkı meşrûtiyet hakkında bilgilendirmiştir. Bu cevaplarının hepsini daha sonra Münâzarât adlı eserinde toplayan Bediüzzaman, ‘Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır. Şahıs hiçtir. İstibdadın esası, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbi edebilir, hak kuvvetin mağlûbu.’ (Eski Said Eserleri, Münâzarât, s. 221) diyerek tek şahsın rey-i vahidinin esas olduğu yönetim biçimini gerek ülkemiz için, gerekse âlem-i İslâm için çıkar yol olmadığını beyan etmiştir” şeklinde konuştu.

Parlamentonun gücü kısıtlanmamalıdır

Ülkemiz yönetimi için planlanan yeni düzenlemede şahıs hâkimiyeti esas alınırsa bunun ülkemiz demokrasisine bir kazanım sağlamayacağını, bilâkis geriye gidişi hızlandıracağını vurgulayan Kösmene, “Evet bir düzenleme ihtiyacı var. Fakat bu ihtiyaç tek şahıs riyasetini güçlendirmek değildir. Parlamentonun elini kuvvetlendiren bir düzenleme olmalıdır. Parlamentonun gücünü, hürriyetini ve yetkisini hiçbir unsur kısıtlamamalıdır. Parlamento şahane hür olmalı ve yürütmenin üstünde olmalıdır” diye konuştu.

Nurullah CİNALİ / Düzce