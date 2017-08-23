Metal değil, kalp yorgunluğu var

AKP’de son günlerde sıkça tartışılan ‘metal yorgunluğu’ ve ‘racon kesmek’ kavramlarını dünkü köşesinde değerlendiren Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, AKP’de yaşanan problemin ‘metal yorgunluğu’ değil ‘kalp yorgunluğu’ olduğunu söyledi.

AKP’de son günlerde sıkça tartışılan ‘metal yorgunluğu’ ve ‘racon kesmek’ kavramlarını dünkü köşesinde değerlendiren Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, “Motivasyonunu “dava” adını verdiği bir duygu ve hedef birliğinden alan bir partinin/hareketin “kalp yorgunluğu” ciddi bir sorundur” dedi. Karacanın yazısının bir bölümü şöyle; “Bürokratından AK Parti teşkilatına kadar pek çok kişi; eğer çalışır, çabalar, görünür olursa göze batacağından çekinir hale geliyor. Çalışırken bilerek ya da bilmeyerek “yerliliği ve milliliği bazı devlet büyükleri tarafından tescil edilmiş ya da akrabalıkla mühürlenmiş” birilerinin tepkisini çekmekten korkuyorlar. En güvenli pozisyon hareketsiz kalmak olduğundan, iş dönüp dolaşıyor ve bugün “metal yorgunluğu” ifadesinde tecessüm eden boyutlara varıyor. Bu hava zaten çalışmak istemeyenlere de müthiş bir aylaklık mazereti temin ediyor.

‘Vatan haini’ olarak damgalanacaklarını biliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partiyi karşısına alıp, “Önce şu hareketin kendi içinde birbirini sevmesi gerekir” demesi partideki, teşkilattaki yılgınlığın hangi boyuta geldiğinin göstergesiydi. Ancak yukarıda da anlattığım tablodan anlaşıldığı gibi, çare partililere, teşkilata ya da harekete gönül verenlere yüklenmek değil. Çünkü hareketin morali, yelkenlerini Erdoğan’ın verdiği yetkilerle şişirip kendi dükalığını kuranlar, operatif yollarla ayak kaydıranlar ve insanların itibarıyla oynarken “asla yorulmayanlar” yüzünden bozuk. Erdoğan’ın ve ailesinin adını katına, yatına, önemli kurumların danışmanlığına, yönetim kurulu üyeliğine tahvil ederken; ne yaptıklarını görenlerin aşil tendonlarını keserek yükselişlerini daha da tahkim edenler yüzünden yorgunlar. Hangi mefhuma sarılsalar, iki gün sonra tarumar edildiğini görmekten yorgunlar. Aynı yolu yürüdükleri halde, salı günü yapılan yol tarifinin çarşamba günü değişmesi karşısındaki şaşkınlık ve teessüflerinin, eğer şanslılarsa “şahsiyet defosu”, talihleri yoksa “vatan hainliği” olarak damgalanabileceğini bilmekle ilgili bitimsiz bir türbülans içinde tutunmaya çalışmaktan yorgunlar.

‘Kalp yorgunluğu’ ciddi bir sorundur’

Motivasyonunu “dava” adını verdiği bir duygu ve hedef birliğinden alan bir partinin/hareketin “kalp yorgunluğu” ciddi bir sorundur. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında. “Kimsenin benim adıma racon kesmesine ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim” demesi, kendisi adına başkalarına zulmedenlerle alakalandırılmaktan duyduğu “rahatsızlıktan” kaynaklanıyor.

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Raconcular daha da azdı

Star yazarı İlhami Işık’ta ‘racon’ tartışmasına katılarak, “Daha dün Erdoğan racon ve ayarcılara seslendi ama raconcular sanki kendileri değilmiş gibi daha fazla racon kesmeye başladılar” dedi. Işık sosyal medya hesabından, “1/akparti değişmek istiyormu ?Evet. Değişim olmadan 2019’u kazanabilir mi ? Hayır. Peki bu değişimi sağlayabilirmi? Bu gidişle, hayır 2/.daha dün erdoğan racon ve ayarcılara seslendi ama raconcular sanki kendileri değilmiş gibi daha fazla racon kesmeye başladılar 3/bunun gibi değişim istiyenleri de değişime karşı olanlar, değişim adına tasfiye edecekler çünkü imkan ve kabiliyetleri daha fazla 4/.ve ortaya değişim adına çıkan ama hiç değişmeyen bir yapı ile karşı karşıya kalma durumu söz konusu. Böylesine zorlu bir ülkede bu 5/.akpartiye yapılabilecek en büyük kötülük. Daha fazla insanla kucaklaşma darbeciler ve teröre karşı net duruş ile eleştiriye açık 6/.onerileri değerlendiren bir akparti bu ülke için vazgeçilmez bir siyasi yapıdır ama ne yazıkki köşe başını tutmuş ve 15 yılın 7/.kazanımlarına kene gibi yapışıp partiyi toplumsal katmanlardan uzaklaştıran baronların varlığı hiçte umut vermiyor” şeklinde mesajlar paylaştı.