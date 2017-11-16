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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Metin Feyizoğlu: Kimse benden Nuriye ve Semih'e sempati duymamı beklemesin

16 Kasım 2017, Perşembe 12:35
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, KHK ile ellerinden alınan işlerine dönmek için 200 günü aşkın süredir açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Metin Feyzioğlu için "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" ifadesini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, “Nuriye ile Semih’i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin” yorumu yaptı.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk olan Feyzioğlu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın davasından önce avukatlarının tutuklanması hakkında, “Nuriye ile Semih adlı açlık grevi yapan kişilerin tutuklanan avukatlarının tutuklanma gerekçesinde, Nuriye ile Semih’in avukatı olmaları yoktu. Polisin öldürdüğü DHKP-C teröristin üzerinden çıkan listede tutuklanan bazı avukatların adı geçtiği söyleniyor. Ben bu listenin değersiz olduğunu söyleyemem” dedi.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevi yapmasına da değinen Feyzioğlu, devletin açlık grevindeki kişilere müdahale etme yükümlülüğü olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Açlık grevi yapan kişi, bilincini kaybettiğinde, devletin ona ölmemesini sağlamak için müdahale etme yükümlülüğü var.”

Feyzioğlu, “Nuriye ile Semih’i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin” dedi.

‘SİLAHA SİLAH!’

Terörle mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, “Teröriste karşı silahla mücadele edersiniz, silaha silah!” derken, terörle mücadelenin akıl ve mantık çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

‘TURGUT KAZAN’I İYİ TANIRIM, BARO SEÇİMLERİ İÇİN POZİSYON ALIYOR’

Feyzioğlu, son dönemde çok sayıda avukatın tutuklanmasına tepki göstermediği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. İstanbul Barosu eski başkanı Turgut Kazan’ın “Her gün atılan tweetleri okuduğumuz zaman, Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın başka alemlerde yaşadığını görüyoruz. O başka âlemlerde yaşarken, avukatların özgürlüğü kalmıyor” sözlerine değinen Feyzioğlu, “Turgut beyi, açıklamalarının yaklaşan Baro seçimleri nedeniyle olduğunu bilecek kadar iyi tanırım” dedi ve ekledi: “Bizi ‘avukatları savunmuyor’ diye eleştiren kişiler, gayrıciddi kişiler, Baro seçimleri geldiği için pozisyon alıyorlar.”

‘ALTANLARIN DURUŞMASINDA HÂKİMİN TAVRI YANLIŞTI’

Ahmet-Mehmet Altan’ın yargılandıkları davada avukatların duruşmadan atılmasına da değinen Feyzioğlu, “Altanlara, ‘Bir gün sizi de savunmak zorunda kalırız’ demiştik. Duruşmada yapılan yanlıştı. Duruşmada savcı mütalaasından önce, hâkim avukatların savunmasını dinlemeliydi” dedi.

‘TAHİR ELÇİ ÇOK DEĞERLİ BİR KİŞİYDİ’

“Yaşam alanlarında çatışmalara son verin” denilen bir basın açıklamasında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin çok değerli bir kişi olduğunu ve Elçi’yi PKK’li olarak suçlamanın yanlış olduğunu ifade eden Feyzioğlu, “PKK terör örgütü, Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili savcılık keşif yaparken, silahlı elemanlarını geri çekip, keşfin yapılmasına izin vermez miydi?” diyerek konuşmasını tamamladı.

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