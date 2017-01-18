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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Metro Turizm muavini hamile kadını tekme tokat dövdü

18 Ocak 2017, Çarşamba 08:42
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oturan ve 2 aylık hamile olan 26 yaşındaki Özbekistan uyruklu Olesya Kalyujina otobüste koltuktaki televizyonda sinyal olmadığını söylediği muavinin küfür edip vurduğunu, hamile olduğunu belirtmesine rağmen tekme tokat saldırdığını söyledi.

Rusya'da iki yıl önce tanıştığı 24 yaşındaki Vahit Duran ile evlenerek Gölcük'e yerleşen Olesya Kalyujina ilk evliliğinden olan 7 yaşındaki Yaroslav Kalyujina'nın geçici ikamet belgesinin bulunması nedeniyle giriş-çıkış yapmak amacıyla 6 Ocak'ta Gürcistan'a gitti. Çocuğuyla birlikte gittiği Gürcistan'da yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra tekrar Türkiye'ye giriş yapan Olesya Kalyujina, Sarp sınır kapısından servis aracıyla Hopa Otogarı'na gitti. Buradan Metro Turizm'e ait otobüse binen Olesya Kalyujina koltuğundaki televizyonda sinyal olmadığını görünce muavini çağırıp durumun düzeltilmesini istedi. İddiaya göre çıkan tartışmada E.Y. adlı muavin Olesya Kalyujina'yı tekme tokat atarak dövdü. Olesya Kalyujina'nın şikayeti üzerine muavin hakkında soruşturma başlatıldı. 

Muavinin kendisine ağır hakaretler ve küfürler ederek tekme tokat vurduğunu iddia eden Olesya Kalyujina, "Otobüs koltuğundaki televizyonda sinyal olmadığını görünce muavine durumu söyledim. O da bana 'Zaten üç kuruş para alıyorum. Bir de seninle uğraşamam' diyerek tepki gösterdi. Ben de muavinin ismini ve soyadını söylemesini istedim. Daha sonra bağırarak ismini ve soyadını söyledi ve şoför tarafına gittikten bir süre sonra yeniden yanıma gelerek ismini ve soyadını niye aldığımı sorarak bağırmaya ve vurmaya başladı. Ağlayarak hamile olduğumu vurmamasını söyledim. Tokat atıp yere düştükten sonra da karnıma tekmeler attı. Otobüsteki diğer yolcular araya girdi. Polisi arayarak yardım istedim. Fındıklı mevkiinde otobüs durduruldu. Polisler tarafından hemen hastaneye gitmem gerektiğini düşük olabileceğini söyledim. Ambulansla hastaneye götürüldüm ve düşük olmadığını öğrendim. Muavinden şikayetçi olduk" dedi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Vahit Duran hakkında şikayetçi oldukları muavinin cezalandırılmasını istediklerini söyleyerek, "Eşim 'hamileyim vurma' demesine rağmen defalarca yüzüne tokatlar, karnına tekmeler atılmış. Bir kadını dövmeyi geçiyorum, bir hamileyi tekmeliyor. Biz çocuk bekliyorduk, bizim için yıkıcı bir durum oldu. Bu insanın en büyük cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

DHA

Etiketler: metro turizm
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