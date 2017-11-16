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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Metrobüs hattı Silivri'ye kadar uzatılıyor

16 Kasım 2017, Perşembe 20:01
İETT Genel Müdürü Arif Emecen, metrobüsle yolculuklardaki konforu artırmanın ilk hedefleri olduğunu ve iyileştirme projelerine devam ettiklerini belirterek, "Planlanan Beylikdüzü-Silivri güzergahı ile İstanbul halkı hızlı ve konforlu ulaşım hizmetlerinden birine daha kavuşacaktır." dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kasım ayı toplantılarının 4'üncü birleşiminde İETT Genel Müdürlüğü'nün "2018 Yılı Bütçesi ve Performans Programı" görüşüldü.

İBB Meclisi Başkan Vekili Ahmet Selamet'in başkanlığını yaptığı toplantıda meclis üyelerine bütçeyi sunan İETT Genel Müdürü Emecen, faaliyetlerini anlattı.

Emecen, dünyanın en büyük ve kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul'da günde ortalama 503 yeni aracın trafiğe çıktığını ve kentte yaklaşık 2,5 milyon özel araç, 17 bin 395 taksi, 572 taksi-dolmuş, 6 bin 412 minibüs, 66 bin 269 servis-minibüs ve 6 bin 163 otobüs bulunduğunu söyledi.

 METROBÜS HATTI UZATILIYOR 

İETT'nin 146 yıllık birikimi ve tecrübesiyle İstanbul’un can damarı sayılan otobüslerle yılın 365 günü 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini belirten Emecen, şunları kaydetti:

"İETT yaş ortalaması 5,15 olan 3 bin 130 otobüsü ile Avrupa’nın en geç filosu olmaya devam ediyor. İETT, denetim ve yürütümünden sorumlu olduğu Özel Halk Otobüs ve Otobüs AŞ otobüsleri ile birlikte günde yaklaşık 50 bin sefer gerçekleştirerek, 4 milyon yolcu taşımaktadır. İstanbul'da kıtalararası yolculuğu hızlandıran metrobüste ise 590 aracımızla hizmet veriyoruz. Yolculuklardaki konforu arttırmak ilk hedefimiz. 52 kilometre ve 45 istasyonumuzla birlikte iyileştirme projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Planlanan Beylikdüzü-Silivri güzergahı ile İstanbul halkı hızlı ve konforlu ulaşım hizmetlerinden birine daha kavuşacaktır."

Emecen, metrobüste kapasite artırım projesi ile şoför ve otobüs arasındaki zimmet ilişkisini kaldırdıklarını, şoför seferini tamamlayıp dinlenmeye geçerken getirdiği otobüsün, dinlenmesini tamamlamış olan başka bir şoför tarafından sefere alındığını anlattı.

Araçların sürekli hatta kalması sağlanarak sistemin verimliliğinin artırıldığını vurgulayan Emecen, pik saatlerde 17 saniye sefer aralıkları ile yaklaşık yüzde 20 kapasite artışı sağlandığına ve İETT'nin bu projeyle yılın şirketi kategorisinde 2017’de Stevie Gümüş Ödülü'nü kazandığına dikkati çekti.

Metrobüste uyguladıkları projenin bir benzerini peron bazlı olarak gerçekleştirmeyi planladıklarına işaret eden Emecen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hacıosman peron alanında başladığımız pilot uygulama ile peron alanında otobüslerin bekleme sürelerini minimize ederek yine aynı şekilde perona gelen araç başka bir şoför tarafından tekrar sefere veriliyor. Bu proje ile peronlardaki yolcu bekleme alanlarımızda da ciddi bir dönüşümü başlatmış olduk. Peronlarda yolcularımıza yazın sıcaktan, kışın soğuk ve yağmurdan koruyacak şekilde klimalı, televizyonlu, lavabo ihtiyacını karşılayabileceği ve Wi-Fi hizmeti sunulan kapalı mekanlar oluşturuyoruz. Bu uygulamanın ilki olan Hacıosman'ın yeni yolcu bekleme alanı tasarım projelerini tamamladık, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçiriyoruz."

İETT'nin Avrupa'nın en genç ve en modern otobüs filosuna sahip olduğunu dile getiren Emecen, "Her gün 24 saat hizmet vererek 50 bin sefer yapıyoruz ve 4 milyon yolcu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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