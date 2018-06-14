MetroPOLL'ün ''24 Haziran'' tahminleri

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından 24 Haziran’daki seçimlere ilişkin hazırladıkları bir araştırmayı sosyal medya hesabından yayınladı.

Buna göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı ve HDP’nin bulunduğu muhalefet arasında yüzde 1’lik bir fark var.

Sencar’ın sosyal medya hesabından yayınladığı ankette yer alan sonuçlar şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 46.1, Millet İttifakı: Yüzde 35.5, HDP: Yüzde 11.5, Diğer parti: 0.2, Kararsızlar: Yüzde 4.0, Protesto oy: Yüzde 1.1 Cevap yok: Yüzde 1.7. Sancar, ayrıca bir sosyal medya kullanıcısının “Anketörleri reddedenler sizin araştırmanızda da yüksek oranda mı?” sorusuna da “Eskiye göre daha fazla” cevabını verdi.