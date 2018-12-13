Mevlana 745. vuslat yılında anıldı

Mevlana Celaleddin-i RumÎ, vefatının 745. yılında düzenlenen programda, yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçi ile rahmetle anıldı.

Sema Allah’a ulaşmak için yapılır

"Mevlana'nın yolu Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in yoludur"

Mevlana’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi

Bu yıl “Selâm Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Mevlânâ’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin beşinci günü, düzenlenen faaliyetlerle sona erdi. Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor. Her yıl 7-17 Aralık’ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.

İngilizce Mesnevî dersleri verildi

Törenler kapsamında gün içinde birbirinden farklı faaliyetler, Türkçe ve İngilizce Mesnevî dersleri, konferanslar, sohbetler, sanat atölyesi çalışmaları, yarışmalar, söyleşi ve şiir dinletileri gerçekleştiriliyor. Mevlânâ Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda faaliyet boyunca her akşam düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında bu akşam ebru sanatçısı Betül Koyuncu, sanatı hakkında ziyaretçilere sunum yaptı. Ebru sanatının tarihi ve gelişim süreci hakkında bilgi veren Koyuncu, ebru sanatının inceliklerinden bahsederek sunumunu sonlandırdı.

Sunum Farsça da yapıldı

Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu’nda solistliğini Ahmet Özhan’ın yaptığı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu. Ömer Tuğrul İnançer’in Mesnevî sohbetinin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sema gösterisi gerçekleştirildi. Faaliyete çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi. İranlı turistlerin programa yoğun ilgi göstermesi dolayısıyla sunum Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Farsça da yapıldı.