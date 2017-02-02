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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Mezarı 102 yıl sonra bulundu

02 Şubat 2017, Perşembe 11:08
Çanakkale Savaşları'nda görev alan şehit olan kahraman askerlerden Safranbolulu Mehmet Çavuş'un mezarı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yapılan örtü temizliği çalışmasında 102 yıl sonra ortaya çıkarıldı.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgede ve Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü sınırları içinde yeni yapılan Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında örtü temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında görevli ekipler, bir şehit mezarı tespit etti. Toprak ve otların arasında kalıp kaybolan mezar, temizlenerek 102 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Çanakkale'de şehit olan kahraman askerlerden Safranbolulu Mehmet Çavuş’a ait olduğu belirlenen mezar taşındaki yazı daha sonra tercüme edildi. Çevresi ahşap çitlerle çevrilen şehit mezarı, yanına kime ait olduğunu anlatan bir tabela konularak, bölgeye gelenlerin ziyaretine açıldı.

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve şehitliğinin, Çanakkale Savaşları sırasında yaralıların tedavisi ve şehitlerin defni için kurulan bir yer olduğunu söyledi. Alan Başkanlığı olarak 250 bin şehidin yattığı topraklarda araştırma ve örtü temizliği yaparken Safranbolulu Mehmet Çavuş’un mezarını bulduklarını anlatan Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Burası, savaş sırasında çok ağır yaralıların getirildiği ve ilk yardımın yapıldığı bir hastane bölgesidir. Şu anda burası imar ve ihya edilmektedir. Alan içinde örtü temizliği yaparken şehidimiz Safranbolulu Mehmet Çavuş’un kabrini bulduk. Mezarı bulduğumuzda bu kadar bakımlı değildi. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bakımını üstlendik. Vatandaşların ziyaret edebileceği hale getirdik. Mezar taşında yazılanlar çok önemli ve anlamlıdır. O dönem vatan, millet için, bu topraklar için şehit düşmüş bu büyük asker, Çanakkale ruhuyla, vatan aşkıyla ölüme yürümüş, şehadet mertebesine ulaşmıştır. Mezar taşında, 'İhvana, bakıp sanmayın ki ben öldüm değil ancak askerin son rütbesini buldum. Din ve vatanımızın yaşaması için Türk’ün, bilin ki kardeşler en şereflidir bu ölüm. 42. Alay’ın 2. Tabur’undan. Zağferanbolulu (Safranbolu) kalıpçı Ali Usta mahdumu Mehmet Çavuş ruhuna Fatiha' yazmaktadır.

Biz de bu kahraman şehidimizin ruhuna Fatihalar gönderiyoruz. Onların bu kahramanlığı sayesinde bu topraklarda al bayrağımız dalgalanıyor. Bu topraklarda ezan sesi dinmiyor. Bu topraklarda biz özgürce, bağımsız olarak yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun."

İsmail Kaşdemir, bölgede, savaş alanları ve şehitliklerde çalışmalarının sürdürüldüğüne işaret ederek, "Biz atalarımızın, ceddimizin, kahraman şehitlerimizin daha çok bilinmesi, tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çanakkale ruhu bu toprakların mayasında vardır. Çanakkale ruhuyla beraber inşallah biz bu topraklarda daha güçlü olacağız." dedi.

AA

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