Mezun olan 642 özel harekat polisi yemin etti

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde, yaklaşık 3,5 aydır eğitim gördükleri 51. dönem özel harekat eğitim programından mezun olan 642 polis memuruna, düzenlenen törenle diplomaları verildi.

Polis Meslek Eğitim Merkezindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Amasya Valisi Salih Işık, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğini ve çok amaçlı küresel bir tehdidin hedefi konumunda olduğunu söyledi.

Türk milletinin içinin her gün şehit haberleriyle yandığını dile getiren Işık, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yaralılarımıza Cenabıallah'tan acil şifalar diliyorum. Şehit haberleri hepimizin içini yakıyor, çünkü biz insanız. Değerleri olan erdemli bir toplumuz. Bunu kimse zafiyet olarak algılamasın, düşmanlarımızdan bunu anlamalarını da beklemiyoruz. His yoksunu, ruhunu şeytana satmış, kanla beslenen vampirlerin ya da medeniyetlerinin temeli sömürüye, kan ve gözyaşına dayalı birtakım devletlerin bizi anlamasını da beklemiyoruz." diye konuştu.

Vali Işık, devletlerin milletine sunması gereken en önemli kamu hizmetinin güvenlik olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Güvenlik hizmeti halkın can ve mal güvenliği ile kamu düzenini esas alan bir hizmettir. Eğer bu hizmet hakkıyla yerine getirilmezse diğer hiçbir hizmetin yerine getirilme şansı yoktur. Bu görevi dış düşmanlara karşı kahraman silahlı kuvvetlerimiz yerine getirirken, içeride ise jandarma ve emniyet teşkilatlarımız yapmaktadır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız içinde iki göz bebeği kuruluşumuz vardır. Bunlar Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timleridir. Bu teşkilatlarımız dostlarına güven, düşmanlarına ise korku salmaktadır."

Konuşmaların ardından dönem birincisi Sergen Başaran yaş kütüğüne okul brövesini çaktı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, yemin edilmesi ve geçit töreninin ardından sona erdi.

Törene, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Rafet Dalkıran, Merzifon Kaymakamı Ozan Balcı, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, kurum ve kuruluşların müdürleri ve mezun polislerin aileleri katıldı.