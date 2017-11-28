MGK bildirisi yayınlandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayınlanan bildiride, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 'gözlem misyonu'nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamını gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki MGK toplantısının ardından bildiri yayınlandı.

Türkiye'nin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmelerin gözden geçirildiği ve terörle mücadele faaliyetlerinin her boyutuyla ele alındığı belirtilen bildiride, "FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele başta olmak üzere, ülkemizin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler görüşülmüş, terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele, kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak, ateşkesi tahkim etmek ve çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler geliştirmek amacıyla düzenlenen Astana toplantılarında alınan kararların, sürece ve barışı tesis etme gayretlerine müspet katkı sağladığının görüldüğü ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Türk silahlı kuvvetleri unsurlarının, 'İdlib gerginliği azaltma bölgesi'nde, 'gözlem misyonu'nu başarıyla sürdürdüğü; bu görevin Batı Halep’le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle, huzur ve güven ortamının gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir. PKK/PYD-YPG terör örgütünün, Suriye'nin kadim demografik yapısını, örtülü etnik temizlik yapmak suretiyle bozmasının ve toprak edinme çabalarının uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu, bu cihetle de kabul edilemez bulunduğu; Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak maksadıyla, özellikle hudut bölgesinde gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceği bir kez daha vurgulanmıştır."

Muhtelif ülkelere yapılan ziyaretler ve münferit görüşmeler ile meydana gelen dış siyasi gelişmeler hakkında kurula bilgi arz edildiği belirtilen bildiride, yaşanabilecek gelişmelerle ilgili izlenebilecek stratejiler konusunda değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Norveç'teki NATO tatbikatı

"Norveç'te düzenlenen, Trident Javelin 2017 isimli NATO tatbikatında meydana gelen menfur hadisenin etraflıca değerlendirildiği vurgulandı.

Arakanlı Müslümanlara insani yardım yapılabilmesi, evlerine ve yurtlarına dönebilmeleri için uluslararası kamuoyuna yapılan çağrının tekrarlandığı kaydedilen bildiride, "Bu konuda son dönemde yaşanan gelişmelerin yakından izlendiği, ülkemizin bir insanlık sınavı haline gelen bu drama son verilmesi hususunda üzerine düşen görevleri yapmayı sürdüreceği ifade edilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.