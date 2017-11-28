"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

MGK bildirisi yayınlandı

28 Kasım 2017, Salı 22:24
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayınlanan bildiride, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 'gözlem misyonu'nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamını gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki MGK toplantısının ardından bildiri yayınlandı.

Türkiye'nin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmelerin gözden geçirildiği ve terörle mücadele faaliyetlerinin her boyutuyla ele alındığı belirtilen bildiride, "FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele başta olmak üzere, ülkemizin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler görüşülmüş, terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele, kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.  

Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak, ateşkesi tahkim etmek ve çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler geliştirmek amacıyla düzenlenen Astana toplantılarında alınan kararların, sürece ve barışı tesis etme gayretlerine müspet katkı sağladığının görüldüğü ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Türk silahlı kuvvetleri unsurlarının, 'İdlib gerginliği azaltma bölgesi'nde, 'gözlem misyonu'nu başarıyla sürdürdüğü; bu görevin Batı Halep’le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle, huzur ve güven ortamının gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir. PKK/PYD-YPG terör örgütünün, Suriye'nin kadim demografik yapısını, örtülü etnik temizlik yapmak suretiyle bozmasının ve toprak edinme çabalarının uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu, bu cihetle de kabul edilemez bulunduğu; Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak maksadıyla, özellikle hudut bölgesinde gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceği bir kez daha vurgulanmıştır."

Muhtelif ülkelere yapılan ziyaretler ve münferit görüşmeler ile meydana gelen dış siyasi gelişmeler hakkında kurula bilgi arz edildiği belirtilen bildiride, yaşanabilecek gelişmelerle ilgili izlenebilecek stratejiler konusunda değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Norveç'teki NATO tatbikatı

"Norveç'te düzenlenen, Trident Javelin 2017 isimli NATO tatbikatında meydana gelen menfur hadisenin etraflıca değerlendirildiği vurgulandı.

Arakanlı Müslümanlara insani yardım yapılabilmesi, evlerine ve yurtlarına dönebilmeleri için uluslararası kamuoyuna yapılan çağrının tekrarlandığı kaydedilen bildiride, "Bu konuda son dönemde yaşanan gelişmelerin yakından izlendiği, ülkemizin bir insanlık sınavı haline gelen bu drama son verilmesi hususunda üzerine düşen görevleri yapmayı sürdüreceği ifade edilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

AA

Etiketler: mgk, bildiri
Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    274. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beşiktaş, bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak

    Gizli tehlike: Hem psikolojimiz bozuldu hem de bağımlı olduk!

    Türkiye, AİHM'e 130 sayfalık savunma gönderdi

    ''Ölü sayısını söylemek istemiyorum''

    AYM'den Kılıçdaroğlu'nun başvurusu hakkında karar

    İstanbul Üniversitesi'nde yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

    Kuzey Kore'den tepki çeken 'kıtalararası balistik füze' denemesi

    'Kutlu Doğum' haftasının adı 'Mevlid-i Nebi' olarak değiştirildi

    Muvazzaf askerlere büyük operasyon: 360 gözaltı kararı var!

    Sarraf, Atilla davasında 'tanık' olarak dinlenecek
    📷

    İttihad bir davanın adıdır
    📷

    Boşnakça risaleyi nasıl verdik?

    OHAL adil yargılamaya engel

    "Dağıtılan silahların toplanması aşaması olacak mı?"

    MGK bildirisi yayınlandı

    Zarrab dâvâsı ilişkileri koparabilir

    Peygamberin ahlâkına muhtacız

    Türkiye hep aynı sıkıntıları yaşıyor

    Döviz kuru iş dünyasını zorluyor

    Filistin devletinin yeri Filistindir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ı sollayan zulümler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mersin’de Akdeniz bereketi
    Genel

    ‘Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz’
    Genel

    OHAL adil yargılamaya engel
    Süleyman KÖSMENE

    Fahr-i Kâinatın (asm) dünyamıza teşrif ettiği gece
    Genel

    Muvazzaf askerlere büyük operasyon: 360 gözaltı kararı var!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Sıkıntıları aşmak için
    Davut ŞAHİN

    Tehlikeli tartışma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.