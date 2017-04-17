MGK toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 20.35'te başladı. Toplantı 50 dakika sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu, alışılmadık bir biçimde bu akşam olağanüstü toplandı. MGK toplantısında, 19 Nisan'da sona erecek olan olağanüstü halin uzatılması konusunda hükümete tavsiye kararının alınması bekleniyor. Ankara kulislerinde, referandumdan güçlenerek çıkan iktidarın, MGK'da yapılacak değerlendirmelerin ardından Gülen örgütünün yurt dışı ayağına karşı daha etkin bir mücadele içine gireceği yorumları yapılıyor. 15 Temmuz'dan sonra 3 aylık ilan edilen olağanüstü hal 19 Ekim 2016 ve 19 Ocak 2017 tarihlerinde iki kez uzatılmıştı. Olağanüstü halin süresi 19 Nisan'da sona erecek. Toplanan MGK'da olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nun tezkeresi ise Meclis'te yarın görüşülecek. Meclis'teki oylamanın ardından olağanüstü hal yeniden uzatılacak.

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