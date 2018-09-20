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21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

MGK toplantısı sona erdi

20 Eylül 2018, Perşembe 21:34
Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edildi" değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, "İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edildi" ifadesi kullanıldı.

'SURİYE'NİN TERÖRDEN ARINDIRILMASINA YÖNELİK FAALİYETLER SÜRECEK'

Suriye'nin terörden arındırılmasının önemine işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin diğer bölgelerinin de terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesindeki kararlılık teyit edildi. Suriye krizinin çözümünde uluslararası toplum, siyasi ve insani sorumluluklarını daha hızlı ve etkin yerine getirmeye davet edilmiştir".

MENBİÇ YOL HARİTASININ UYGULANMASI ÇAĞRISI

MGK bildirisinde konuyla ilgili ''Münbiç'in terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının hassasiyetle uygulanması beklenmektedir'' denildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Bildiride, "Yurt dışında yakalanan teröristlerin Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin kararlığının tezahürüdür, bu operasyonlar sürdürülecek" denildi. 

Bildirinin tamamı şu şekilde:

1. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınmış; başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, millî birliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiştir.

İstihbarat ve güvenlik kuruluşlarımızın yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde yurt dışında yakalanan teröristlerin Yüce Türk Adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olarak değerlendirilmiş, bu tür operasyonların sürdürüleceği ifade edilmiştir.

2. Türkiye`nin, Suriye'de yıllardır süren insanlık dramına yenilerinin eklenmesini önlemek, muhtemel kayıpları asgariye indirmek ve barışa katkı sağlamak üzere yürüttüğü girişimlerin olumlu sonuçlarından memnuniyet duyulmuş; bu çerçevede İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatın önemine işaret edilmiştir."

Astana süreci doğrultusunda İdlib çatışmasızlık bölgesinde 12 gözlem noktası tesis eden ülkemizin, buradaki varlığını güvenli bir şekilde sürdürmesi konusunda alınan tedbirler gözden geçirilmiştir."

Cenevre ve Astana süreçlerinin yanı sıra Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakatın başarısı için ülkemizin samimi bir şekilde gayret göstermeye devam edeceği belirtilmiştir.

3. Münbiç'in terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının hassasiyetle uygulanmasını beklediğimizin altı çizilmiştir.

Güney sınırlarımız boyunca uzanan suriye'nin diğer bölgelerinin de bir an önce terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi hususundaki kararlılık teyit edilmiştir."

4. Suriye krizinin çözümü konusunda, uluslararası toplum, siyasi ve insani sorumluluklarını daha hızlı ve etkin şekilde yerine getirmeye davet edilmiştir.

5. Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiş, bu hususta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye`nin çıkarlarına yönelik girişimlere karşı ülkemizin hak ve menfaatlerinin tüm imkânlar kullanılarak korunacağı kararlılıkla tekrarlanmıştır".

Sputnik Türkiye

Etiketler: MGK, Suriye, İdlib, Türkiye
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