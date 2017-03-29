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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

MGK toplantısından sonra flaş açıklamalar

29 Mart 2017, Çarşamba 19:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu, 4 saatin ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu, 4 saatin ardından sona erdi.

Toplantı sonunda yapılan yazılı açıklamada OHAL'in bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.

Açıklamada terör örgütlerine karşı mücadelenin kapsamlı bir şekilde görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin terörist ilan etitği gruplara müttefiklerimizin destek vermesi dostane ilişkileri zedeler. PYD'nin kullanılması bölgeye huzur getirmez" denildi.

Son günlerde Türk siyasetçi ve devlet adamlarına karşı bazı Avrupa ülkelerinde muhatap hükümetlerce sergilenen uluslararası hukuk kurallarına ve diplomatik teamüllere aykırı tutum ve davranışlar ile bu kapsamdaki İslam karşıtı ırkçılık faaliyetleri değerlendirilmiştir. Devletimizin fiziki saldırılara maruz kalan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun müdafaası

hususunda alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir.

Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan vermek ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekatın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir.

Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü ile mücadelede PKK/PYD-YPG terör örgütü unsurlarının kullanılmasının, bölgede huzur ve güven ortamının tesisine katkı sağlamayacağı, bilakis orta ve uzun vadede yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olacağı bir kez daha kaydedilmiştir. Bölgedeki tüm terör örgütleri ile etkin şekilde mücadele eden Türkiye'nin terörist olarak ilan ettiği gruplara, müttefiklerimizin para, silah, askeri malzeme desteği vermesinin dostane ilişkilerimizi zedeleyeceği özellikle vurgulanmıştır.

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