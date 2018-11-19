MHP, 30 adayını daha belirledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından, aralarında Denizli, Niğde, Elazığ, Sivas, Kırıkkale, Karaman ve Ardahan'ın da olduğu 30 yerin belediye başkan adayı belirlendi.

MHP'nin 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla bazı il ve ilçelerde belediye başkan adaylarının belirlediğini bildirdi. Durmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylıkları kesinleşen şu isimleri paylaştı: "1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan 2- Niğde Belediye Başkan Adayı Hakan Er 3- Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban 4- Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er 5- Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar 6- Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı 7- Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar 8- Adana Kozan ilçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı 9- Afyonkarahisar Başmakçı ilçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü 10- Afyonkarahisar Bolvadin ilçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi 11- Antalya Alanya ilçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel 12- Antalya Finike ilçesi Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu 13- Balıkesir Balya ilçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç 14- Bartın Kurucaşile ilçesi Belediye Başkan Adayı Sinan Özekin 15- Burdur Tefenni ilçesi Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz 16- Ordu Fatsa ilçesi Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak 17- Ordu İkizce ilçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı 18- Samsun Alaçam ilçesi Belediye Başkan Adayı İlyas Acar 19- İzmir Aliağa ilçesi Belediye Başkan Adayı Serkan Acar 20- Kahramanmaraş Afşin ilçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet Böke 21- Karabük Safranbolu ilçesi Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman 22- Karaman Ayrancı ilçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı 23- Kayseri Özvatan ilçesi Belediye Başkan Adayı Halit Demir 24- Osmaniye Kadirli ilçesi Belediye Başkan Adayı Ömer Tarhan 25- Kırşehir Çiçekdağı ilçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Yılmaz 26- Konya Kulu ilçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Toklucu 27- Manisa Alaşehir ilçesi Belediye Başkan Adayı Ali Uçak 28- Çanakkale Ayvacık ilçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk Gödek 29- Çankırı Bayramören ilçesi Belediye Başkan Adayı Halil Muratoğlu 30- Düzce Akçakoca ilçesi Belediye Başkan Adayı Okan Yanmaz" AA

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