MHP'den 'asker zehirlenmesi' çıkışı: Sadece Manisa’daki ihale mi iptal edildi?

MHP Grup Başkanvekili Akçay, zehirlenmelerin münferit bir vaka olarak ele alınamayacağı belirterek, “Acaba bu firmanın sadece Manisa'daki yemek ihalesi mi iptal edildi?" diye sordu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, zehirlenmelerin münferit bir vaka olarak ele alınamayacağı belirterek, “Acaba bu firmanın sadece Manisa'daki yemek ihalesi mi iptal edildi? Çünkü bu firmanın Türkiye'nin değişik yerlerindeki daha pek çok kamu kuruluşlarına, askeri kışlalara yemek verdiğini de biliyoruz ve firma da tartışmalı hâle gelmiştir” dedi. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de, yaz mevsiminin gelmesiyle soğuk hava zincirlerindeki yüksek maliyetten kaçınıldığına dikkat çekti ve “Aslında önceki aylarda hâlâ bu zehirlenme potansiyeli olmakla beraber, şimdi bu potansiyel kendisini açığa vurdu ve iyi pişmemiş bütün etler kokmaya başladı. Bu kadar basit, buna esrarengiz şeyler bulmaya gerek yok” dedi.

Kürkçü, "Ne kadar ironik değil mi? Aslında hiçbir vatani özelliği olmayan bir şirketin obur karnını doyurmak için, yedirdiği kokmuş etlerden ötürü hayatını kaybeden erin adını kışlaya vereceksiniz, o kışladakiler aynı oburluk dolayısıyla bir kere daha zehirlenecekler ve yaşamsal tehlikeyle karşı karşıya kalacaklar" diye konuştu.