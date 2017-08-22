MHP'den ayrılan Koray Aydın Akşener'e katıldı

Koray Aydın MHP'den ayrılma kararını açıkladı. Meral Akşener'in kuracağı partide aktif olarak yer alacağını duyuran Aydın, "Uzun uzun düşündüm. Dava arkadaşlarım ve ailemle istişare ettim nihayet siyasi hayatımın en zor kararını verme noktasına geldim. Bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyorum. Yeni partimiz hayırlı olsun" dedi.

MHP’den ayrılarak Meral Akşener ile hareket etme kararı alan Koray Aydın basın toplantısı düzenledi. Meral Akşener’in de katıldığı toplantıda Koray Aydın şunları söyledi: "Mücadele hayatımın en anlamlı ve zorlu açıklamalarından birini yapmak üzere karşınızdayım. Bizim mücadelemiz milletin ve ülkenin yüceltilmesinden ibarettir. MHP’nin gençlik kollarından başlayarak her kademede görev yapmış, Türkeş Bey’e sekreterlik ve evlatlık yapmış biriyim. MHP ve ülkücü hareketin kuruluş ilkeleri mevcut yönetim tarafında ne yazık ki terk edilmiştir. Bizler MHP’nin sayın genel başkanına maksadını ve terbiye sınırlarını aşan tek bir söz söylemedik."

MHP yöneticileri iktidar sahipleri ile bir olup ülkücü hareketi yok saydığını belirten Aydın, "Üç katı imzaya rağmen kurultayımız yapılmadı. Ucube bir mahkeme kararı ile yolumuz kesildi. MHP’de kıyım başladı. OHAL rejiminin gölgesinde sürdürülen MHP olağan kurultay süreci de ne yazık ki demokrasinin hiç edildiği bir süreç olarak tarihe kara bir sayfa olarak geçti. AKP’den devşirme üyeler delege yapıldığı için şu an bir ilimizi kongresi iptal edildi. Referandum sonrası ülke yönetimi artık tek adama bırakılmışken MHP’de de tek adam yönetimi artık kalıcı hale gelmiştir." diye konuştu.

"AİLEMLE İSTİŞARE ETTİM"

Bu süreçte uzun uzun düşündüğünü söyleyen Aydın, "Dava arkadaşlarım ve ailemle istişare ettim nihayet siyasi hayatımın en zor kararını verme noktasına geldim. Gerekirse demir dağı eritmek aydınlık geleceğin mimarı olmak demektir. 61 yaşındayım. Hiçbir çıkar ve hesap gütmüyorum. Tek muradım torunlarımıza daha müreffeh bir Türkiye cumhuriyeti bırakmak için son nefesime kadar mücadele etmektir. Bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyorum. Bilinsin ki bu mücadele bir gereklilikten doğmuş kendi yatağını mecburiyetten bulmuştur." dedi.

"YENİ UFUKLAR AÇMAYA GELİYORUZ"

Koray Aydın, "Bizler kuracağımız yeni partiyle Türk milletinin önüne yeni ufuklar açmaya geliyoruz. Türkiye cumhuriyetinin kurucu ilkelerini korumaya, milli ve manevi değerleri hakiki manada ihya etmeye, milletin birliğine sahip çıkmaya, haksızlığa hukuksuzluğa ve her türlü adaletsizliğe son vermeye geliyoruz. Her beceriksizliğine bahane her hatasına bir günah keçisi bulan bu pişkin iktidardan da sandık önünde hesap sormaya geliyoruz.Metal yorgunu olanlar bilsin ki kurulmuş çelik bir yay olarak geliyoruz. Yeni partimizin ülkemize milletimize Türk ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.