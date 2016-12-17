MHP'den ''provokasyon'' uyarısı

Terör saldırısı sonrasında Kayseri’ye gelen ve Erciyes Üniversitesi’ndeki yaralı askerleri ziyaret eden MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, provokasyon uyarısı yaptı. Ahrazoğlu, "Türk milletini kimse diz çöktüremeyecektir" dedi.

MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, 25’inci dönem Kayseri milletvekilleri; Hasan Ali Kilci ve Süleyman Korkmaz, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Aytaç Gezici ile partililer, terör saldırısı sonrasında yaralanan askerleri tedavi gördükleri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, "Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yakınlarına, milletimize baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nde yaralılarımızı ziyaret ettik. Çoğu yaralımızın durumu iyi, bir yaralımızın durumunun kritik olduğu belirtildi. İnşallah iyiye gider. 2016 yılında birçok şehirde bombalar patladı. İstanbul, Ankara, Diyarbakır’da, Gaziantep’te bugünde Kayseri’de, 20’nin üzerinde bombalar patladı. Kayseri’de ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya geldik. Terör kimden gelirse gelsin, hangi örgütten olursa olsun lanetliyoruz, kınıyoruz" dedi.

"PROVOKASYONLARA GELMEYİN"

Ülkücüler ve milliyetçiler olarak tüm bunların üstesinden geleceklerini kaydeden MHP Milletvekili Ahrazoğlu, "Kayseri olarak sizden de bir ricamız var. Burada bir takım tahriklere, provokasyonlara gelmeden, metanetimizi koruyarak, birlik beraberliğimizi pekiştirerek, bin yıllık kardeşliğimizi bozmadan bu ülkenin sahipleri, asıl sahipleri olarak biz gereğinin yapılacağını biliyoruz. Devletimiz güçlüdür. Bir daha söylüyorum, Türk Milletini kimse diz çöktüremeyecektir. Bunu da buradan herkese ilan ediyoruz" dedi.