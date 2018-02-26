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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

MHP'li belediyenin sistemine girip hoparlörden PKK marşı dinlettiler

26 Şubat 2018, Pazartesi 15:13
Manisa'da MHP'li bir belediyenin merkezi sistemiyle yapılan yayına giren kişi ya da kişiler, hoparlörden PKK marşı çaldılar.

Merkezi sistemle yayın yapılan MHP'li Turgutlu Belediyesi'nin hoparlöründen, dün saat 14.40'ta, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Kürtçe müzik çalındı. İlçenin tamamını kapsamasına rağmen yapılan yayın, sadece Ege Umut Hastanesi çevresi, Urganlı Mahallesi, Derbent Mahallesi, Alpaslan Türkeş Meydanı ve Selvilitepe Mahallesi'nden duyuldu. Yayını duyup, anlam veremeyenler ise duruma tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) abonelerine ilk olarak duyurduğu haberde hoparlörden duyulan sesin bir türkü olduğu ifade edildi. Ancak daha sonra söz konusu sesin PKK marşı olduğu anlaşıldı.

'İLLEGAL YÖNTEMLERLE MÜDAHALE, KANUNSUZ YAYIN'

Turgutlu Belediyesi'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Kamuoyuna önemle duyurulur. 25.02.2018 tarihinde 14.40 sıralarında, belediyemiz merkezi yayın sistemine bağlı ancak telsiz frekans sistemiyle çözülen bazı mahallelerimizdeki anons sistemine, illegal yöntemlerle müdahalede bulunulmuştur. Belediyemiz kontrolü dışında 1- 2 dakika süreli kanunsuz yayın yapılmıştır. Konu, ilgili mercilere iletilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

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