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8 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

MHP Lideri Bahçeli: Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir

08 Kasım 2018, Perşembe 19:40
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, beşeriyetin tarihi akışı içinde, 1'inci Dünya Savaşı ile imparatorluklar döneminin kapandığını, 2'nci Dünya Savaşı ile de totaliter sistemlerin rafa kalktığını belirtti.

"En azından görünen ve genel kabul buydu. Ancak ne imparatorluk özlemleri son buldu, ne de totaliter eğilimler hız kesti." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, Türkiye'nin maruz kaldığı her küresel şok ve med-cezire milli birlik ve dayanışma ruhuyla direndiğine veya yönetim, hükümet etme yapısını gözden geçirerek duruş ve durumunu tekrar teyit ve revize ettiğine dikkati çekti.

Tarihin doğru yerinde durmanın bunu gerektirdiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dünya Soğuk Savaş Dönemini geride bıraktı. Belki de herkes öyle zannetti. Berlin Duvarı yıkıldı yıkılmasına ama, tarih son bulmadı, tek kutuplu bir düzen hakimiyet kur(a)madı. Tarih boyunca sıcaklığı artan hegemonya mücadeleleri devamlı üzerinde yaşadığımız coğrafyada vasat buldu."

ABD'nin stratejik amaçları

Devlet Bahçeli, ABD'nin stratejik amaçlarını icra etmek amacıyla bazen küresel hakem, bazen küresel hakim, bazen de küresel hükümranlığa soyunduğunu, kıtalar arası tırmandırdığı istikrarsızlığı yönetmek, anlaşmazlıkları önce bileyip sonra köreltmek için bütün imkan ve kabiliyetiyle sahaya ve araziye yönelttiğini belirtti.

Türkiye'nin, ABD ile 1945 yılı baharında yapılan San Francisco Konferansı'ndan beri dalgalı bir seyir, inişli çıkışlı bir süreç, sabır ve sinirleri gerip gerip yumuşatan bir ilişki safhası yaşadığına işaret eden Bahçeli, "Adımıza müttefik dendi, ne var ki iki ülke arasındaki sorunlar hiçbir zaman eksilmedi. Stratejik ve model ortaklığı içinde buluştuk, dostluk ilişkisiyle avunduk, her seferinde hayal kırıklığına, her defasında heyecan kısırlığına savrulduk. ABD'yle Türkiye'nin tarihsel ve egemenlik çıkarlarının bugünkü kadar cepheleşip cendereye girmesine hiçbir dönemde de şahit olmadık." ifadesini kullandı.

Bahçeli, ABD'de Kongre ara seçimlerinin 6 Kasım'da yapıldığını, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdiğini anımsatarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkıştığını, siyaseten zora girdiğinin, dara düştüğünü, Senato'daki üstünlüğünün ise kendisini bir nebze de olsa rahatlattığının altını çizdi.

"Yeni bir cambaz oyunu sahnededir"

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Önemli olan ABD'nin bundan sonra Türkiye'yle ilişkilerini nasıl ve ne şekilde tesis edeceğidir. Bunu kararlı bir şekilde takip edeceğiz. PKK'lıların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar. ABD'nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. Akıllarınca YPG'yi sivriltip PKK'yı sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki, PKK=YPG'dir. Hatta PKK=FETÖ=YPG'dir. PKK'lı teröristlerin başına ödül koymuşken, FETÖ'cüleri ne yapacaklar, hasır altına nasıl itecekler? ABD ödül koymasına koysun, fakat terörle mücadelemize gölge düşürmesin, YPG ile FETÖ muhafızlığına heves etmesin.

Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir."

AA

Etiketler: Bahçeli, MHP
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