MHP, Melih Gökçek'i aday gösterecek iddiası

MHP kaynakları, Mart 2019 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski belediye başkanı Melih Gökçek'in aday gösterileceğini açıkladı. MHP kaynaklarının yaptığı açıklamada, "Ankara için görüşeceğiz" dedi.

Yollar ayrıldı: Yerel seçimde cumhur ittifakı çöktü Habertürk'te yerlam habere göre MHP kaynakları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Melih Gökçek'in adının geçtiğini belirtti. MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yerel seçimlerde AKP ile ittifak olmayacağını belirtmesinin ardından İstanbul'dan aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Seçime kendi adaylarıyla girecek olan MHP'de başkan adayı belirleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Mart 2019 seçimlerinde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Melih Gökçek'in adının geçtiği öğrenildi. MHP kaynakları tarafından, "Henüz bir görüşme olmadı, muhtemelen bir teklif götürülecektir" bilgisi verildi. Habertürk

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